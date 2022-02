Eccellenza, girone B, Abano: Maurizio Seno nominato consulente tecnico del consorzio AST

Novità in casa Abano, con il direttore sportivo Frano Sartori che ha annunciato l'ingresso ufficiale in società del consulente tecnico Maurizio Seno. Un arrivo di grandissimo livello, quello di Seno, che dopo tante esperienze da responsabile dei settori giovanili di Padova e Milan, ma anche come collaboratore tecnico sempre dei rossoneri in epoca Seedorf, ma anche nell'Udinese, nel Chievo, nel Cagliari e nel Genoa, solo per citare le più famose. Docente tra le altre cose anche del Settore Tecnico Federale di Coverciano, per Seno un ritorno a casa: "Siamo orgogliosi di accogliere Maurizio nel nostro consorzio sportivo – afferma Franco Sartori – Abbiamo voluto fortemente questa figura per orientare e coordinare il lavoro degli allenatori fin dalla base. Vogliamo creare una linea tecnica comune, che metta sempre al centro del progetto il ragazzo e il pallone."