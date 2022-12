Eccellenza, girone B: i top e flop del girone d'andata

Tempi duri per le tre squadre militanti nel girone B del campionato Eccellenza. La United Borgoricco Campetra rincorre la corazzata Treviso, mentre annaspano nei bassifondi l'Arcella e la Piovese.

Questa la classifica:

Classifica: Treviso 41, Portomansué 35, United Borgoricco Campetra 34, Calvi Noale 34, Godigese 34, Opitergina 32, Vittorio Falmec 31, Sandonà 30, Giorgione 26, Liapiave 24, Carenipievegina 23, Caorle 21, Istrana 21, Limana Cavarzano 18, Liventina 18, Arcella 17, Spinea 16, Robeganese 11, Piovese 9



TOP

UNITED BORGORICCO CAMPETRA (34 pt, 3°posto in classifica, 10V 4N 4S - 46GF, 24GS)

Non basta il migliore attacco del girone alla squadra di Bertan per guardare tutti dall'alto in basso. Il terzo posto in classifica è una buona posizione in vista del girone di ritorno, a patto di trovare un pizzico di equilibrio difensivo. In Italia, ad ogni livello, i campionati si vincono con la difesa e al momento i rossobiancoblu sono tutto tranne che impermeabili. Molto meglio in avanti, come detto, con il tris d'assi composto da Cappella (15), Tescaro (11) e Barichello (7) particolarmente caldo in queste prime 18 giornate. La profondità della rosa è pazzesca, l'ambiente coeso, per mister Bertan c'è un appuntamento con la storia: portare in Serie D una società formata appena 3 anni fa. I punti di distanza dal Treviso capoclassifica sono 7, ma niente è impossibile in questo pazzo raggruppamento.

I marcatori in campionato:

15 Cappella

11 Tescaro

7 Barichello

3 Torregrossa

2 Galliot, Sartori

1 Dussin, Girardi, Marangoni, Scappin, Vasic, Volpato

FLOP

ARCELLA (17 pt, 16°posto in classifica, 5V 2N 11S - 20GF, 30GS)

Testa bassa e pedalare. È questo il monito del direttore sportivo bianconero, Massimo Ceccato, dopo un girone d'andata da montagne russe. L'ambientamento di mister Forni all'Arcella è stato difficoltoso nei risultati e nella gestione di alcuni profili, ma dopo l'avvio shock ora sembra tutto tornato a virare verso il sereno. Certo, la classifica è ancora deficitaria, ma i risultati dell'ultimo mese e mezzo sono in linea con una salvezza tranquilla. Tutto passerà dai piedi di Mangieri e dalla rinnovata stabilità difensiva con il duo Tagliapietra-Varnier. Alla ripresa con il Caorle subito un bel test per capire in che direzione sta andando quest'Arcella.

I marcatori in campionato:

7 Mangieri

2 Pistolato, Luca Rossi, Vidor

1 Franchetti, Sartore, Stangherlin, Tagliapietra, Trevisan, Vecchiato, Volpara

PIOVESE (9 pt, 19°posto in classifica, 1V 6N 11S - 18GF, 37GS)

Aggrappati ad Enrico Bortolotto, classe 1981, lo Zlatan Ibrahimovic della Piovese. Per la squadra del patron Bertani l'impatto con l'Eccellenza è stato traumatico. Prima l'esonero di Piran, l'arrivo Ottolitri, le continue rivoluzioni in rosa, alla Piovese in questo girone d'andata non c'è stato un momento di pace. Poco da salvare, con appena una vittoria, raccolta nella terza giornata contro la Liventina al Vallini. Sui singoli, poco da dire. Oltre l'eterno Enrico Bortolotto, 41 anni e 8 reti in campionato, c'è solo Edoardo Pavanello ampiamente dentro la sufficienza per rendimento e abnegazione. Gli innesti della punte Penacchio dalla Belfiorese e Cerini dalla Robeganese (già 5 reti in questo campionato), il mediano Monaco dal Cartigliano e il centrale difensivo Bortoluzzi dal Favaro 1948, sono i rami su cui aggrapparsi e sperare in vista della ripartenza di gennaio contro il lanciatissimo Vittorio Falmec.

I marcatori in campionato: