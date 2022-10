Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra forza 5, il Sandonà si inchina alla legge del Vecchiato

Domenica da incorniciare per la United Borgoricco Campetra, che con una prestazione di grande livello travolge il Sandonà per 5-1 e manda un ulteriore segnale importante alle dirette rivali del campionato. Prova davvero maiuscola degli uomini Bertan, scesi in campo in formazione sperimentale per infortuni e squalifiche contro una delle squadre più in forma e più forti del girone.

Ancora una volta l'elemento che ha fatto la differenza a favore dei rossobiancoblu è stato senza dubbio di smentita Alessandro Tescaro. Con la doppietta odierna sono 5 i gol in campionato, senza rigori. Anche Barrichello, subentrato proprio all'ex Este, ha voluto dire la sua nella gara, siglando la quarta e quinta rete e dimostrando a mister Bertan di essere molto di più di un'alternativa. Menzione d'onore per Sartori, autore degli assist della seconda e quarta marcatura.

Le buone notizie per Bertan sono tante in una giornata del genere: la prima rete di Marangoni, la solidità di Scappin e Girardi, la regia illuminata di Chinellato e Vasic. Questa United Borgoricco Campetra fa paura e la settimana prossima è tempo di big match contro la capolista Calvi Noale.

Questo il tabellino della gara del Vecchiato:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-SANDONÀ 5-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo, Galliot, Marangoni (33’ s.t. Scapolan), Scappin, Girardi, Sartori (27’ s.t. Dal Toso), Vasic (39’ s.t. Ferro), Cappella, Chinellato (24’ s.t. Volpato), Tescaro (18’ s.t. Barichello). A disp. Niero, Cren, Torregrossa, Sessi. All. Alessandro Bertan.

SANDONÀ: Bavena, Donadello, Guizzini (23’ s.t. Susanna), Fortunato, Craciun, Uliari, Bossi (23’ s.t. Germati), Livotto, Zorzetto (39’ s.t. Pasqual), Carli, Manente (12’ s.t. Gashi). A disp. Piccolo, Railean, Tognin, Crescente, Momentè. All. Marco De Nobili.

ARBITRO: Brozzoni di Bergamo.

RETI: 25’ p.t. Marangoni, 35’ p.t. Carli, 40’ p.t. e 10’ s.t. Tescaro, 26’ s.t. e 37’ s.t. Barichello.

NOTE: Spettatori 250 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Marangoni, Craciun, Uliari e Gashi. Recuperi: 2’ e 3’.