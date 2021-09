Eccellenza, Pozzonovo-Arcella: mister Tentoni "Complimenti ai ragazzi"

Ancora una vittoria in casa Arcella, con un Davide Tentoni, tecnico dei neri patavini, visibilmente soddisfatto della gara dei suoi ragazzi. Qui le dichiarazioni in esclusiva a Padova Oggi del mister dell'Arcella:

"I cambi hanno fatto la differenza ed è un tasto su cui batto sempre in allenamento. L'organico è di 18-20 effettivi che devono essere sempre pronti e che devono dare un contributo importante nelle rotazioni. Oggi questo si è visto, per me anche chi va in panchina è un titolare. La rosa è di quelle importanti. Oggi ha fatto la differenza anche l'approccio alla partita. Avevo chiesto in settimana di presentarci qui con la mentalità giusta, con la cattiveria e l'agonismo giusto. Il Pozzonovo corre molto, non molla mai e infatti a fine primo mi sono un po' arrabbiato. A dire il vero i primi venti minuti li avevamo interpretati bene, poi è uscito il Pozzonovo. Merito al gruppo di essere rimasto sul pezzo e di aver preso in mano la matassa. Siamo stati premiati del buon lavoro fatto in ogni allenamento. Oggi ho optato per giocare con atleti potenti in avanti. Questo ci ha dato ragione. Rampazzo è un ragazzo incredibile. Serio, si allena sempre a mille. Sia che giochi o non giochi. Questo gruppo è veramente sano, onesto, puro, pulito. Io mi diverto molto ad allenare questa squadra. Ora dobbiamo recuperare le energie, domani riposiamo, ci alleniamo martedì e fortunatamente, Toso escluso, non abbiamo infortunati. In Coppa con lo stesso spirito di oggi e complimenti ancora ai ragazzi."