Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 21°giornata

Giornata semi-campale in Eccellenza. Il Mestrino Rubano si issa al secondo posto nel girone A, cade la United Borgoricco Campetra, si rilancia l'Unione Cadoneghe del lider Ferrulli.

GIRONE A

Ambrosiana-Albignasego 0-1 30' p.t Riccò

Calcio Schio-Academy Plateola 1-0 Andreetto

Mestrino Rubano-Virtus Cornedo 3-0 Salata, Scapin, Villatora



L'Albignasego irrompe in zona playoff vincendo l'anticipo contro l'Ambrosiana. Riccò firma il blitz nel veronese, gli uomini di Antonelli salgono a 32. Anche il Mestrino Rubano di Paganin vola in classifica con il successo sul fanalino di coda Virtus Cornedo. Decidono la contesa Salata, Scapin e Villatora. Nemmeno il cambio di guida tecnica in casa Academy Plateola inverte il trend negativo. La prima di Zuccon, a Schio, finisce con una sconfitta.

Altri Risultati: Mozzecane-Eurocassola 1-1, Longare Castagnero-Real Valpolicella 2-2, Unione La Rocca Altavilla-Camisano 1-1, Vigasio-Montorio 1-0, Villafranca Veronese-Calcio Porto Viro 0-1



Classifica: Vigasio 43, Mestrino Rubano 36, Unione La Rocca Altavilla 36, Villafranca Veronese 34, Porto Viro 33, Albignasego 32, Montorio FC 31 (-1), Calcio Schio 30, Calcio Mozzecane 29, Ambrosiana 28, Union Eurocassola 27, Calcio Longare Castagnero 26, Real Valpolicella 25, Camisano 22, Academy Plateola 16, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Favaro-United Borgoricco Campetra 1-0 35' pt Fido (F)

Spinea-Unione Cadoneghe 0-1 14' st Cherif (U)



Scivolone United Borgoricco Campetra, rilancio Unione Cadoneghe. La squadra di Ferronato viene sorpresa dal Favaro 1948, che dopo lo scalpo del Cadoneghe, vince in casa contro una delle favorite per la vittoria finale. Decide la contesa Fido al 35' del primo tempo. Riscatto importante invece, dopo 3 sconfitte di fila, per gli uomini di Ferrulli, vittoriosi in casa del lanciatissimo Spinea grazie a Karamoko Cherif.



Altri Risultati: Calvi Noale-Cavarzano 2-0, Conegliano-Vittorio Falmec 1-0, Giorgione-Godigese 0-1, Liapiave-Eclisse Carenipievigina 0-3, Portomansué-Città Di Caorle 2-1, Sandonà-Liventina Opitergina 1-0

Classifica: Calvi Noale 38, Conegliano 37, Godigese 37, Sandonà 36, Portomansué 36, Giorgione 33, United Borgoricco Campetra 32, Vittorio Falmec 29, Spinea 29, Liventina Opitergina 28, Liapiave 27, Eclisse Carenipievigina 25, Unione Cadoneghe 23, Cavarzano Belluno 21, Favaro 1948 20, Caorle La Salute 15