Eccellenza, l'Albignasego irrompe in zona playoff grazie a Riccò

Di corto muso l'Albignasego di mister Antonelli entra con prepotenza in zona playoff. Nell'anticipo della 21°giornata la squadra del presidente Cecconello vince per 1 a 0 in casa dell'Ambrosiana, diretta concorrente per la zona altissima della classifica. A decidere la contesa ci pensa il mediano mantovano goleador Lorenzo Riccò, abile a bucare al 30' del primo tempo. Match equilibrato, con gli uomini di Antonelli che rischiano poco e nel finale con Torregrossa si divorano due ghiotte occasioni per arrotondare. Con quest'affermazione i padovani salgono a quota 32 in classifica, al quinto posto, un solo punto sotto il Mestrino Rubano di Paganin.



Questo il tabellino della gara nel veronese:



AMBROSIANA-ALBIGNASEGO 0-1

PRIMO TEMPO 0-1



MARCATORI Riccò al 30' p.t.



AMBROSIANA

Canova; Ficola (dal 5' s.t. Monteiro), Agbugui, Ruz, Bertoldi, Margotto, Garilli, Turra (dal 30' s.t. Maragno), Molina, Giordano (dal 5' s.t. Chesini), Lerco

A DISPOSIZIONE Spiazzi, Paloka, Hyseni, Ferrarese, Chiappini, Cottini

ALLENATORE J.Ferrari



ALBIGNASEGO

Bala; Salvatore, Zatta, Paganin (dal 40' s.t. Masiero), Cecconello, Mbida, Sciortino, Riccò, Destro, Torregrossa (dal 47' s.t. Zanforlin), Stefani (dal 34' s.t. Gardin)

A DISPOSIZIONE Donno, Frizzarin, Zanforlin, Sorrentino, Di Lalla, Gardin, Masiero

ALLENATORE V.Antonelli



Arbitro Bortoletto di Treviso

Assistenti Zanon-Padovan



AMMONITI Ficola (Am), Margotto (Am), Turra (Am), Bala (Al), Salvatore (Al), Paganin (Al), Riccò (Al), Stefani (Al)