Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 17°giornata

Due vittorie nel girone A, con l'Academy Plateola sconfitto. Capitomboli casalinghi per United Borgoricco Campetra e Unione Cadoneghe nel girone B. Ecco tutti gli approfondimenti dei due gironi.

GIRONE A

Longare Castegnero-Albignasego 2-3 Faccio (L), 2 Mat.Cecconello (A), Mazzucca (L), Arma (A)

Mestrino Rubano-Academy Plateola 4-1 7' pt Santi (AC), 20' pt, 26' st Rampazzo (MR), 39' pt, 3' st Salata (MR)

Nel derby padovano tra Mestrino Rubano ed Academy Plateola, poker per gli uomini di Massimo Paganin. Decisive le doppiette di Rampazzo e Salata, rispettivamente al che ribaltano la rete iniziale di Santi. Con questo successo i biancazzurri del presidente Stefani restano in zona playoff, sulla scia di Vigasio e Unione La Rocca Altavilla, rispettivamente prima e seconda in classifica a quota 32 e 31. Irrompe al quarto posto l'Albignasego di Antonelli con un 3 a 2 sul campo del Longare Castagnero. Gara al cardiopalma decisa dal solito Arma, dopo la precedente doppietta di Mattia Cecconello. 18 punti in 9 gare per i granata dal ritorno di Antonelli in panchina, con una media di 2 a partita. Un ritmo da Serie D? Per risposte più approfondite, appuntamento alla prossima settimana quando al Montagna arriverà la seconda in classifica l'Unione La Rocca Altavilla.



Ambrosiana-Vigasio 0-4

Mozzecane-Montorio 1-2

Schio-Porto Viro 1-0

Real Valpolicella-Camisano 1-0

Unione La Rocca Altavilla-Villafranca Veronese 1-1

Virtus Cornedo-Union Eurocassola 1-3

Classifica: Vigasio 32, Unione La Rocca Altavilla 31, Mestrino Rubano 28, Albignasego 27, Montorio FC 27, Villafranca Veronese 26, Ambrosiana 24, Calcio Schio 23, Real Valpolicella 21, Porto Viro 21, Calcio Mozzecane 20, Union Eurocassola 20, Calcio Longare Castagnero 17, Camisano 15, Academy Plateola 13, Virtus Cornedo 1



GIRONE B

Unione Cadoneghe - Caorle La Salute 2-3 7', 15' pt Lirussi (Cls), 20' pt Cherif (UC), 25' st Banse (Cls), 40' st Cherif (UC)

United Borgoricco Campetra - Liventina Opitergina 3-4 15' pt Buson (U), 20' pt Cotali (LO), 25' pt Morbioli (LO), 35' pt Tescaro (U), 20' st Beccaro (U), 30' st rigore Gashi (LO), 45' st De Poli (LO)

Debutto amaro per mister Ferronato sulla panchina della United Borgoricco Campetra, sconfitto per 4 a 3 dalla Liventina Opitergina al termine di una gara pirotecnica, piena di emozioni, in cui le difese sono state tutto tranne che irreprensibili. La testa della classifica resta a -4 per i rossobiancoblu, ma ora ci sono ben 4 squadre raggruppate in soli 2 punti. Pochi chilometri più in là, a Cadoneghe, perde anche la squadra di Ferrulli, a cui non basta la doppietta di Cherif per avere la meglio sul fanalino di coda del girone, il Caorle. I biancorossi ora si trovano in zona playout, ma la fluidità del girone, con solo 9 punti di distanza tra primo e quint'ultimo posto, deve invitare i Ferrulli Boys a mantenere la calma e non fare troppi drammi.

Calvi Noale - Conegliano 1-3

Favaro - Eclisse Careni Pievigina 1-1

Godigese - Liapiave 1-0

Portomansuè - Giorgione 0-0

Sandonà - Vittorio Falmec 0-3

Spinea - Cavarzano Belluno 2-1

Classifica: Giorgione 29, Conegliano 29, Vittorio Falmec 27, Godigese 27, United Borgoricco Campetra 25, Calvi Noale 25, Spinea 24, Sandonà 23, Portomansué 21, Liventina Opitergina 21, Eclisse Carenipievigina 20, Unione Cadoneghe 20, Liapiave 20, Cavarzano Belluno 18, Favaro 1948 11, Caorle La Salute 11