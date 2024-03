Finale Coppa Italia C, Padova-Catania: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la vittoria contro il Catania nella finale d'andata di Coppa Italia allo Stadio Euganeo:

PADOVA (4-2-3-1)

Zanellati 6; Kirwan 6, Delli Carri 6,5, Perrotta 7, Villa 6; Varas 6,5, Crisetig 7,5; Capelli 6,5 (dal 20' s.t. Fusi 6), Radrezza 8 (dal 25' s.t. Bianchi 6), Palombi 7 (dal 20' s.t. Tordini 5,5); Zamparo 7 (dal 25' s.t. Bortolussi 6)

PANCHINA Donnarumma, Mangiaracina, Belli, Crescenzi, Liguori, Grosu, Favale, Cretella, Faedo

ALLENATORE Torrente 7

Zanellati 6: In occasione del gol il pallone entra in rete in maniera beffarda, poco interpretabile. Nel primo tempo aveva fatto un paratone (finally inutile) su Di Carmine, ma quest'ultimo era in fuorigioco.

Kirwan 6: Nel primo tempo regista aggiunto, in modalità Lahm, con tanta qualità e la solita generosa corsa. Nella ripresa soffre l'atmosfera cupa dell'Euganeo e il tono agonistico più alto degli ospiti.

Delli Carri 6,5: Chiude con pragmatismo, non si scompone quando il Catania alza i contenuti tecnici e fisici. Gioca sempre e non sembra mai stanco.

Perrotta 7: Rientro in bello stile tra i titolari. Di Carmine cerca di ondeggiare nella sua zona, lui lo imbavaglia senza badare alla forma, bensì alla sostanza. Centrale mancino sempre prezioso, sarà utile nel prossimo futuro.

Villa 6,5: Sgasa forte quando la squadra è su di giri, si abbassa un po' troppo nel secondo tempo. Non teme il confronto con il grande ex Chiricò e sa farsi trovare pronto alla bisogna.

Varas 6: Si ricicla nel perfetto sparring partner del duo meraviglia Lore-Igor e mantiene standard qualitativi elevatissimi. Su di lui c'è probabilmente un fallo prima del corner da cui scaturisce il gol della speranza catanese. Si scalda in vista di Vercelli.

Crisetig 7,5: La rete è il premio per una gara da regista fuori contesto in questa categoria. Fisicamente dominante, sempre ben posizionato, negli appoggi difficile vederlo sbagliare, con al fianco Radrezza anche lui si illumina di immenso.

Capelli 6,5: Si divora una rete già fatta dopo il 2 a 0, ma prima regala corse e soluzioni ai suoi compagni. Enigma per gli etnei, nel momento in cui gli prendono le misure, Torrente lo toglie per preservargli le energie in vista della trasferta piemontese di domenica (Dal 20' s.t. Fusi 6: Energia e quantità)

Radrezza 8: Avvia l'azione dell'1 a 0, assist per il 2 a 0, sfiora il gol all'alba della gara. Una partita da dominatore. Non c'è altro da aggiungere. Quando gioca così, il Padova ha 12 uomini in campo. (Dal 25' s.t. Bianchi 6: Intervento rischiosetto, ma Perri lo grazia. Ci mette grinta e garra. Insomma, anche lui è alla stessa pagina dei compagni. Bentornato!)

Palombi 7: Cecchino in Coppa, ora capocannoniere della competizione con 5 reti. Furlan gli nega la doppietta, riproposto a sinistra si fa valere con intelligenza ed acume tattico. (Dal 20' s.t. Tordini 5,5: Spiace dargli l'insufficienza, ma si divora il possibile 3 a 1. Si spera di non rimpiangere la sua occasione sprecato al ritorno)

Zamparo 7: Non segna, ma il suo movimento nel primo gol vale mezza realizzazione. Si sbatte per la squadra con generosità e spirito di servizio. (Dal 25' s.t. Bortolussi 6: Protagonista involontario nella gomitata di Welbeck. Sempre nel vivo del gioco).

Torrente 7: Estrae dal clindro un 4-2-3-1 con doppio play e 3 attaccanti puri. Difensivista a chi?





CATANIA (4-3-3)

Furlan 6,5; Rapisarda 5,5, Quaini 5,5, Curado 4,5 (dal 1' s.t. Monaco 6), Castellini 6; Sturaro 5 (dal 12' s.t. Peralta 6), Ndoj 4,5 (dal 1' s.t. Welbeck 4), Zammarini 6; Chiricò 5,5 (dal 31' s.t. Chiarella 6), Di Carmine 5,5, Cicerelli 6

PANCHINA Donato, Albertoni, Haveri, Costantino, Kontek, Celli, Chiarella, Marsura, Cianci

ALLENATORE Zeoli 5,5