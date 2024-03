Padova, Nico Kirwan: «I tifosi? Li capiamo. Poche chiacchiere, ora c'è solo da vincere»

Uno dei leader dello spogliatoio biancoscudato, Nico Kirwan, non ne vuole sapere di alzare bandiera bianca, anche se riconosce che sarà molto difficile togliere il primo posto al Mantova: «Partita stregata. Abbiamo creato tanto, ma non raccolto. Contro la Giana Erminio è stata una brutta sconfitta, ma non abbiamo accusato il colpo. Abbiamo cercato di creare, ma la palla non ne voleva sapere di entrare. Siamo stati anche sfortunati. Cerchiamo di pensare a noi stessi, sapendo che dobbiamo vincere ogni partita da qui alla fine. I tifosi? Li capiamo. Noi siamo con loro, loro con noi. Poche chiacchiere, c'è solo da vincere per regalare qualche gioia. La finale di Coppa Italia? Speriamo sia una bella partita, non vediamo l'ora. Quest'anno è diverso rispetto al 2022»