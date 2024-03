Serie C, Padova-AlbinoLeffe: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo il pari contro l'Albinoleffe nella 32esima giornata del campionato di Serie C girone A allo Stadio Euganeo:



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 6, Delli Carri 6,5, Faedo 6, Favale 6 (dal 43' s.t. Villa s.v.); Fusi 5,5 (dal 43' s.t. Tordini s.v.), Crisetig 6, Cretella 5,5 (dal 32' s.t. Radrezza 6); Liguori 6, Bortolussi 5,5 (dal 21' s.t. Zamparo 5), Palombi 6 (dal 21' s.t. Capelli 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Crescenzi, Bianchi

ALLENATORE Torrente 5,5



Donnarumma 6: Un venerdì sera poco febbrile dalle sue parti, tanto che torna imbattuto dopo due partite al dir poco turbolente.

Kirwan 6: Ha tanto spazio da attaccare, corre tanto e con voglia di spaccare il mondo, ergo in termini di atteggiamento è lodevole. Precisione nell'ultimo passaggio? Scarsina, esattamente come i compagni di squadra.

Delli Carri 6,5: Disinnesca due situazioni con la puntualità di un pompiere ad incendio appena esploso. Fa dormire sonni tranquilli alla squadra in una serata già difficile.

Faedo 6: La media voto è tra le due chiusure del primo tempo da applausi e un paio di palloni persi per troppa convinzione nei propri mezzi. Indubbiamente in ripresa dopo Gorgonzola, un buon brodino in vista di Catania.

Favale 6: Spinge fluidamente per 60', poi fisicamente esplode e decide di mantenere la posizione, avanzando con parsimonia. Il suo mancino canta, ma talvolta stona nel lancio che conta. (Dal 43' s.t. Villa s.v.: Pochi scampoli di match).

Fusi 5,5: Prestazione di grande generosità e nel contachilometri c'è la solita quota altissima per sostenere anche i compagni. Sottoporta è quello che crea più pericoli, ma è tanto, troppo, impreciso. Stavolta i suoi errori pesano. (Dal 43' s.t. Tordini s.v.)

Crisetig 6: L'elogio dell'essenzialità. È tutto tranne che appariscente, ma sa controllare spazialmente il terreno di gioco con la sagacia dei veterani. Solo polpa, niente orpelli, manna per i difensori e per gli sbilanciamenti finali.

Cretella 5,5: Torrente gli lascia libertà tra le linee e lui cerca il pallone vagante a ridosso di Bortolussi. Accusa crampi nel finale, ma era già in riserva da una decina di minuti (Dal 32' s.t. Radrezza 6: Due minuti e un apertura fulminea buttata via da Zamparo. Nel finale si mette in proprio, ma i tentacoli della difesa celeste sono ovunque e murano anche il suo tiro).

Liguori 6: Pasticcione, sia chiaro, ma la squadra si accende solo quando lui entra in possesso della sfera. Le difese oramai lo gestiscono e lo triplicano, ma lui qualcosa - di bello - lo fa sempre. Inascoltato.

Bortolussi 5,5: Alla ricerca del gol perduto e della scelta giusta. Perlomeno con i suoi movimenti apre gli spazi per gli inserimenti delle mezz'ali, ma quando tira viene sempre rimpallato o murato. (Dal 21' s.t. Zamparo 5: Si presenta gagliardo, ma termina la gara con almeno 2 occasioni sprecate malamente).

Palombi 6: Soprattutto nel primo tempo sgasa serenamente sull'out mancino, lasciando un dubbio a Gusu sulla sua gestione. A differenza di Liguori, cala con il passare dei minuti, perdendo brillantezza e brio nella ripresa. Peccato non vederlo mai al centro dell'attacco. (Dal 21' s.t. Capelli 5: Entra, ma fa poco per giusitificare la fiducia di Torrente).

ALLENATORE Torrente 5,5: Per la prima volta, nel post gara, accenna l'argomento playoff. Tema sdoganato, perfetto. Ora serve un passo in più: trovare soluzioni per venire a capo di difese bunker, come quella di Lopez, non solo cercando l'episodio, ma anche architettando varianti di manovra in grado di dare più libertà a Liguori e i giocatori offensivi. Le assenze di Varas e Valente si sono fatte sentire tanto, forse un po' troppo.



ALBINOLEFFE (3-5-2)

Marietta 6; Borghini 6,5, Milesi 7, Baroni 6; Gusu 6,5, Munari 6 (dal 21' s.t. Piccoli 6), Doumbia 6, Agostinelli 6 (dal 20' s.t. Giorno 5,5), Zanini 6; Arringhini 6 (dal 21' s.t. Longo 6), Zoma 6 (dal 26' s.t. Muzio 5,5)

PANCHINA Pratelli, Moleri, Marchetti, Brentan, Angeloni, Saltarelli, Allieri, Gatti

ALLENATORE Lopez 6,5