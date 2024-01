Verso Padova-Mantova: ci sarà l'Euganeo delle grandi occasioni, Torrente con dubbi in difesa

Tutto esaurito all’Euganeo per il big match di lunedì alle 20.30 con la capolista Mantova? Sembra proprio di si! Nella giornata di giovedi sono stati venduti altri 450 biglietti portando a quota 7.273 le presenze complessive tra i 2.449 abbonati e i 4.824 paganti dei quali 1.025 mantovani. In questo senso, la campagna abbonamenti invernali ha chiuso con un buon dato, 185 tessere attivate, di cui 146 nella tribuna Fattori. Ricordiamo che la capienza massima attuale dell'Euganeo è di 8.025 posti, ergo per accapararsi i biglietti c'è ancora la possibilità di farlo sino alle 19.00 del giorno della partita.

Parlando del campo, la preparazione dei biancoscudati - al netto della pioggia battente degli ultimi giorni - scorre senza intoppi. Per quanto riguarda la formazione il dubbio dell'allenatore patavino è uno solo: confermare il blocco visto a Trieste o rimettere tra i titolari in difesa Crescenzi, con lo slittamento di Delli Carri sul centro destra, Belli sul centro sinistra e Perrotta in panchina? Sarà questo il dubbio che accompagnerà il condottiero patavino, che in questi giorni d'attesa si sarà sicuramente divertito a leggere gli ex della gara fare le carte alle due squadre. C'è chi si è schierato in favore del Padova, come Nanu Galderisi, cuore biancoscudo nel profondo, c'è chi si è mantenuto al di sopra delle parti, come i vari Altinier, Cuffa, Serena e Della Giovanna, e poi c'è chi non si smentisce mai, come mister Mandorlini. L'attuale allenatore del Cluj, con un passato più che rilevante con il Padova, ha voluto sottolineare come lui sia più affezionato alla piazza di Mantova, allenata dal 21 febbraio al maggio 2023 con annessa retrocessione ai playout in D. Parole curiose, di un uomo mai banale, giusto riconoscerlo!