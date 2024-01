Padova, mister Torrente: «Mercato? Se c’è qualche ragazzo che può entrare per migliorare...»

Dopo i 3 punti dell'Euganeo contro l’Alessandria, il Padova si conferma a Novara. Vincenzo Torrente in conferenza stampa nel post gara: «La vittoria in casa con l’Alessandria ci ha fatto bene. Si è visto oggi, dove la squadra era più libera mentalmente, ha interpretato benissimo la partita e non abbiamo concesso niente. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno fatto veramente fatto qualcosa di significativo», analizza l’allenatore dei padovani «Vittoria dedicata ai nostri tifosi, che domani festeggiano il compleanno di questa società, è un piacere aver regalato loro una soddisfazione. Ho visto giocate di qualità da parte di tutti. Liguori? Fa gol belli con gesti tecnici che si vedono in altre categorie. Faedo subito in campo? Conosce i meccanismi della difesa a tre, mi servivano tre giocatori veloci dietro per rischiare il meno possibile. Hanno fatto bene tutti in difesa, ma tutta la squadra ha fatto un’ottima gara. Non è facile giocare sempre con questa pressione addosso, ma i ragazzi si sono disimpegnati molto bene. Il mercato? Se c’è qualche ragazzo che chiede più continuità può uscire, così come può entrare qualcun altro per migliorare».