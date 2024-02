Niente "favori" dalla Triestina, il Padova deve vincere contro il Trento per restare a -6 dal Mantova

L'illusione di accorciare sul Mantova è durata lo spazio di 9': tanto è bastato a Mensah per bucare la retroguardia della Triestina e mettere in discesa l'anticipo dei ragazzi di Possanzini, tornati a +9 sul Padova. Insomma, nessun "aiuto" dallo scontro diretto e ora tocca vincere si o si all'Euganeo, nella venticinquesima giornata di campionato, contro il Trento. I gialloneri degli Cappelletti, Pasquato e Terrani sono in piena crisi d'identità e in preda a nevrosi tattiche firmate Moll Moll, erede di Tedino e ancora incapace di regalare i tre punti alla squadra dal suo approdo circa un mese fa. Per Torrente la parola d'ordine è una sola: vittoria, per mantenersi a distanza di sicurezza dai lombardi. Calcio d'inizio alle ore 18:30 sabato 10 febbraio all'Euganeo. La direzione di gara è stata affidata a Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Tagliaferri di Faenza e Simone Pistarelli di Fermo.

La situazione in casa Padova

Dubbi in mezzo, sugli esterni e in attacco per mister Torrente. Dopo il mercato di Massimiliano Mirabelli e la scelta di dotare la squadra di 24 potenziali titolari, l'allenatore biancoscudato si trova alle prese con dolci problemi di abbondanza. Non si abbandona il 3-5-2, nonostante contro la Virtus Verona il Padova abbia fatto vedere le migliori cose con i giocatori più offensivi in campo. Mantenendo il sistema di gioco di sempre, gli unici sicuri di una maglia dal 1' sono il portiere (Donnarumma), i 3 difensori Belli, Delli Carri e Faedo, Radrezza e Varas in mezzo e Liguori in avanti. Da qui in poi, siamo alle colonne d'Ercole, con almeno 3 giocatori per due maglie sulle fasce con Cappelli e Valente all'assalto dal 1', il duello tra Dezi e Fusi come mezzala destra, favorito il secondo, e ballottaggio in attacco tra Zamparo e Palombi, con l'ex Entella di un'unghia davanti al centravanti di Tivoli.

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Capelli, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo; Capelli (Valente), Bianchi, Radrezza, Varas, Valente (Villa); Liguori, Zamparo (Palombi)

La situazione in casa Trento

Il Trento approda a Padova con il suo allenatore Joan Moll Moll sulla graticola, per non dire con un piede e mezzo fuori dalla realtà trentina. La fiducia nei confronti dell'allenatore minorchino, appena 2 punti in 4 partite alla guida, è al punto più basso della sua parabola con i gialloneri. Zamuner, ex Padova, è alla ricerca del profilo giusto per sostituirlo, intanto nelle prossime due sfide (Padova e Lumezzane in casa) il coach spagnolo proverà a far cambiare idea alla dirigenza. Il Trento non conquista i 3 punti in trasferta dal 13 novembre, quando piegò la resistenza del super Mantova di Possanzini al Martelli. Da quel momento, il roster trentino ha portato a casa appena un successo - in casa contro il Vicenza - e due pareggi nelle ultime 10, denotando fragilità difensive ed emotive mica da ridere. In vista della sfida con Torrente, Moll sembra intenzionato a proporre un abbottonato 3-5-2, che in fase di possesso può diventare 3-4-1-2. Non ci saranno Daniele Di Giorgio, Pol Garcia Tena e lo squalificato Jonathan Italeng e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos. Tanti gli ex padovani, come Pasquato, Cappelletti e Terrani.

23 i convocati per Moll Moll:

PORTIERI Pozzer, Russo

DIFENSORI Barison, Cappelletti, Ferri, Frosinini, Obaretin, Trainotti, Vaglica, Vitturini

CENTROCAMPISTI Brevi, Di Cosmo, Giannotti, Puletto, Rada, Sangalli

ATTACCANTI Anastasia, Caccavo, Del Piero, Pasquato, Satriano, Spalluto, Terrani



TRENTO (3-4-1-2): Russo; Obaretin, Barison, Ferri; Frosinini, Sangalli, Giannotti, Di Cosmo, Vitturini; Anastasia, Spalluto

I numeri della sfida

Trentuno i precedenti Padova e Trento nei professionisti. Bilancio ampiamente in favore dei biancoscudati con ben 14 vittorie, 13 pareggi e 4 affermazioni trentine. Per quanto riguarda, invece, le statistiche, in Veneto, tra le due squadre, i confronti ufficiali sono 18: 13 le vittorie biancoscudate (2-1 nella serie C 2022/23), 2 i pareggi (0-0 nella serie C-1 nel 1986/87) e 3 successi ospiti (3-0 nella serie C-1 girone A nel 1978/79).

Il programma della 25°Giornata

Girone A

Venerdi 9 Febbraio ore 20:45

Mantova-Triestina 2-1

Pro Sesto-Alessandria rinviata a data da destinarsi



Sabato 10 Febbraio ore 16:15

Pro Patria-Pergolettese



Sabato 10 Febbraio ore 18:30

Arzignano-Giana Erminio

Atalanta U23-Vicenza

Fiorenzuola-Pro Vercelli

Novara-Virtus Verona

Padova-Trento

Sabato 10 febbraio ore 20:45

Legnago-Albinoleffe

Renate-Lumezzane

CLASSIFICA

Mantova 57, Padova 51, Triestina 46, Atalanta U23 38*, Vicenza 37, Pro Vercelli 37, Lumezzane 35, Virtus Verona 34, Albinoleffe 33, Pro Patria 32, Giana Erminio 31, Legnago 31, Renate 29*, Arzignano 29, Pergolettese 27, Trento 27, Novara 22, Fiorenzuola 22, Pro Sesto 19, Alessandria 14.

* una gara in meno

Dove guardare Padova-Trento

Padova-Trento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.