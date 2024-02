Verso Padova-Trento, squalifiche girevoli: Torrente ritrova Fusi e perde Bortolussi

Casa dolce casa. Dopo tre trasferte consecutive tra Coppa Italia e campionato, sabato il Padova è pronto a farsi trascinare dal pubblico dell'Euganeo nella delicata sfida con il Trento. Nonostante il pari esterno contro la Virtus Verona abbia permesso ai ragazzi di Torrente di rosicchiare un punto sul Mantova di Possanzini, resta ancora in seno al gruppo il senso di una grande chance sprecata per accorciare in classifica. Ne è conscio Torrente, pronto a riabbracciare con gli uomini dello spagnolo Moll, due cardini in mezzo al campo del suo undici tipo: Pietro Fusi e Igor Radrezza.

Il primo torna a disposizione dopo avere scontato la squalifica, mentre il secondo sembra essersi ristabilito dopo l'indisposizione che l'ha colpito alla vigilia della trasferta veronese. Con i due in campo, Torrente ritrova corsa, geometrie e spaziature nel cuore del gioco. Tutti aspetti latitati nei primi 60' contro la Virtus Verona e apparsi a sprazzi nella caciara finale in grado di regalare il rigore del pari di Varas.

Per due uomini ritrovati, ecco un'assenza che si farà sentire: con l'ingiusto giallo ricevuto per supposta simulazione, il giudice sportivo ha squalificato per un turno Mattia Bortolussi. L'attaccante romano non segna dal 17 dicembre contro il Fiorenzuola, ma non è un caso che il suo ingresso in campo abbia ridato profondità e logica all'attacco biancoscudato in quel del Gagnin-Nocini. Sarà curioso capire quale direzione deciderà di percorrere prendere Torrente contro il Trento: confermare la fiducia dal 1' a Zamparo, apparso ancora poco integrato nei meccanisimi di gioco con i compagni, oppure premiare l'ottimo impatto nel veronese di un redivivo Palombi? Sarà una settimana piena di dubbi per Torrente, pronto a ricevere il sostegno dell'Euganeo in questo crocevia fondamentale della stagione padovana.