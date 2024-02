Verso Padova-Trento, beata abbondanza per Torrente! Chi farà tandem con Liguori? Sugli esterni in 5 per 2 maglie

Per secoli, una canzoncina popolare per bambini si è diffusa negli Stati Uniti, narrando la storia di "Tre oche che volavano: una ad est, una ad ovest, una sul nido del cuculo". Questa rima riflette sul destino come una forza imprevedibile che guida ciascuno di noi in percorsi unici. Una frase non casuale, se è vero che tra oggi e domani si consumerà una porzioncina del destino di questo campionato.

E se il destino dell'oca ad est si saprà a partire dalle ore 18:30 di sabato all'Euganeo con la gara tra Padova e Trento, per quello dell'oca ad ovest ci sarà da aspettare meno, con il big match di questa sera, valido per la 25°giornata, Mantova-Triestina. Gli uomini di Possanzini chiamati a riscattarsi dopo l'inciampo dello Zanica contro l'Albinoleffe, dall'altra parte la Triestina del neo tecnico Bordin, subentrato ad un deluso - e polemico - Tesser, ad una delle ultime chiamate di questo campionato da montagne russe.

Spettatori interessati di questo venerdì sera sanremese sono senza dubbio alcuno mister Torrente e i suoi ragazzi. In casa Padova l'imperativo è crederci, ancora di più dopo il punto rosicchiato domenica sera contro la Virtus Verona, al netto di una settimana sonnacchiosa dal punto di vista delle parole. Quest'oggi alle 13:00 Torrente parlerà in conferenza stampa e si capirà di più sulle linee guida della squadra anti-Trento.

Aprire le Ali e Decollare

Raccontati i ritorni di Radrezza e Fusi, quest'ultimo insieme a Crisetig nella serata di giovedì 8 febbraio presente alla celebrazione dei 45 anni del Club Fossa dei Leoni, per Torrente proseguono i beati problemi di abbondanza in due reparti: sulle fasce e nel reparto avanzato.

Sulle corsie esterne contro la Virtus Verona si sono visti in campo dal 1' il nuovo arrivato Valente e Villa, rispettivamente a destra e sinistra e non è escluso che possano rivedersi contro il Trento dall'inizio. La variabile - nemmeno troppo impazzita - di questa marcia d'avvicinamento si chiama Capelli. L'ala destra, riadattato ad esterno tutta fascia, contro gli uomini di Fresco è entrato a gara in corso, cambiando l'inerzia della sfida e mettendo in mostra una grande gambe, ma soprattutto un enorme feeling tecnico con Liguori.

Molto più di una tentazione per Torrente, pronto a riportare Valente nel suo habitat naturale a sinistra, anche se l'ex Palermo è un giocatore molto offensivo e l'allenatore campano, da sempre molto attento agli equilibri di squadra, vuole vederci più chiaro in rifinitura. Nelle retrovie Kirwan e Favale, probabilmente entrambi titolari nelle altre 17 squadre del girone, a dimostrazione di essere molto più di semplici alternative. Spostando il focus, difficile il recupero di Bianchi in mezzo, alle prese con problemi fisici di natura muscolare.

Capitolo attacco. Con Bortolussi squalificato, la logica direbbe Zamparo titolare al 1' contro gli uomini di Moll, ma occhio a Palombi. L'ex enfant prodige della Lazio è entrato con la Virtus Verona con una foga e una voglia mai vista in questi mesi in biancoscudato. Vero, la rete non è arrivata, ma più per merito di Voltan, strepitoso in due occasioni. Torrente - da sempre molto attento ai segnali - ha preso appunti e non ci sarebbe nulla di cui stupirsi se contro il Trento, sulla distinta iniziale comparisse proprio il nome del centravanti di Tivoli.