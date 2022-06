Promozione, Abano: Carlo Perrone nuovo allenatore dei neroverdi

L'Abano fa sul serio e dopo l'empasse di queste settimane cala il colpo in panchina. Il nuovo allenatore neroverde per il prossimo campionato in Promozione è Carlo Perrone. È lui l'uomo scelto dal ds Sartori per il nuovo progetto neroverde.

Una scelta di altissimo profilo, con una carriera da giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ma soprattutto con un'esperienza smisurata in panchina. Dalle giovanili di Padova e Cittadella sino al debutto in prima squadra al timone della Piovese, nel campionato di Eccellenza 2009/2010. Poi nuovamente importanti occasioni nel professionismo all'interno dello staff tecnico del Novara, il ritorno in Eccellenza alla Piovese e le più recenti avventure sempre nella stessa categoria al comando di Giorgione e Castelbaldo Masi.

L’ultima esperienza in panchina è stata in Portogallo, alla guida dell’Olhanense, dove ha vinto il campionato di quarta serie conquistando l’accesso ai playoff.

L'Abano ha deciso di fare le cose in grande. Ora c'è da capire da quali calciatori ripartirà la nave neroverde. Intanto la scelta del capitano fa ben sperare i tifosi aponensi.