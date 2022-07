Promozione, ABC Bagnoli Candiana: mister Lunardon "Ci attende un campionato molto duro"

Un'impresa quasi riuscita con l'Aurora Legnaro, un quarto posto da eguagliare e chissà, magari anche da migliorare. Un 2022 da montagne russe, in senso sportivo, per Matteo Lunardon, che parla così sui canali social della sua nuova squadra, l'ABC Arre Bagnoli Candiana:

"Devo dire che sono molto contento. C’è davvero grande sintonia, sia con Massimo Lazzarin che con Alberto Zeffin. La rosa è quasi al completo, ormai il grosso è fatto. Ci attende un campionato molto duro, a quattordici squadre e con quattro retrocessioni: il primo obiettivo sarà dunque restare fuori dalla “zona rossa”, cercando di divertirci e di esprimere un buon calcio. Già la conferma di gran parte del gruppo rappresenta un successo: tutti i giocatori avevano tante richieste e il fatto che siano stati loro a voler restare è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Sono arrivati dei ragazzi importanti, come ad esempio Stiven Celi e Mattia Bacchin, e dei giovani molto interessanti. Anche quest’anno avremo un’età media decisamente bassa, considerando che il più “vecchio” è un 1994. Confido tantissimo nel gruppo storico, sia per aiutarmi nell’inserimento sia per far capire ai nuovi arrivati cosa significa giocare a Bagnoli. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente la società per la fiducia riposta in me: spero sarà un anno divertente per tutti, sia in termini di gioco che di risultati."