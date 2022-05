Promozione, girone C: l'Aurora Legnaro retrocede, vittoria inutile con il Porto Viro

Epilogo beffardo per l’Aurora Legnaro, che piega per 2-0 il Porto Viro ma non riesce nell’impresa di agguantare i playout proprio all’ultimo respiro. Agli spareggi-salvezza vanno l’Armistizio Esedra Don Bosco e il Loreo che si contenderanno la permanenza in Promozione. I giallorossi retrocedono in Prima Categoria con il Casalserugo Maserà, ma lo fanno a testa altissima, dopo una tentata rincorsa ai limiti del miracoloso, che ha permesso ai tifosi dell'Aurora di sognare il playout fino a pochi minuti dalla fine.

A decidere il match sono stati due acuti nel primo tempo di Giulio Pittaro e Rigato, entrambi serviti da uno scatenato i Riccardo Arnosti. Per la cronaca anche un palo per parte e attacchi continui dei padroni di casa, che non rendono il tabellino ancora più corposo solo per imprecisioni sotto porta.

AURORA LEGNARO-PORTO VIRO 2-0 (10’ Giulio Pittaro, 35’ Rigato)

AURORA LEGNARO: Sartorello, Pizzo (33’ s.t. Seno), Lazzarin (9’ s.t. Sarto), Samuele Maniero, Fornaro, Salmaso, Rigato, Michele Pittaro (32’ s.t. Spiandorello), Arnosti (39’ s.t. Boschetto), Baldin (28’ s.t. Andrea Maniero), Giulio Pittaro. A disp. Tono, Bortolami, Grigoletto, Calore. All. Matteo Lunardon.

PORTO VIRO: De Simone, Crosara (1’ s.t. Andreello), Boscolo, Bizzaro, Matteo Ballarin, Zainaghi, Scapoli (14’ s.t. Dal Compare), Tiengo (1’ s.t. Biston), Garbi (39’ s.t. Enrico Monetti), Trombini (1’ s.t. Marangon), Andrea Ballarin. A disp. Pregnolato, Nicolò Monetti. All. Giuseppe Augusti.

ARBITRO: Cazzavillan di Vicenza.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammonito Crosara. Recuperi: 2’ e 4.