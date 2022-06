Promozione, girone C: Bernardi resta all'ABC Arre Bagnoli Candiana

Una super riconferma per l'ABC Arre Bagnoli Candiana per il prossimo campionato di Promozione. A trascinare il reparto offensivo arancionero sarà ancora Simone Bernardi. Per il classe 1997 un grande riconoscimento di fiducia e stima dopo una stagione da autentico fromboliere dell'area di rigore con ben 13 reti segnate, alle spalle del solo Bojan Djordjevic del Monselice con 17. Una firma che fa ben sperare per il futuro della squadra di mister Lunardon e che si accoda a quelle di Donati, Trovò e Busso. Queste le dichiarazioni del numero 11 della squadra della Bassa Padovana:

"Sono felice di restare. A Bagnoli mi hanno sempre trattato bene: per me è una società speciale, in cui credo tutti vorrebbero giocare, perché ti permette di lavorare bene e in un ambiente sereno. Obiettivi? La priorità resta la salvezza, ma la speranza è riuscire a migliorarci e a lottare fino in fondo per toglierci soddisfazioni importanti. Senza quelle cinque sconfitte di fila sono certo che avremmo potuto chiudere al terzo posto, magari pure in scia del Monselice. Se sono rimasto, è perché sono convinto di poter dare ancora tanto a questa squadra. Sono felice dei rinnovi di altri giocatori importanti: le fondamenta per fare bene ci sono, ora spetta a noi."