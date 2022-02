Promozione, Girone C & D: tutti i risultati della seconda giornata di ritorno

Tutti i risultati delle squadre padovane nei gironi C e D del campionato Promozione:

GIRONE C

Prove tecniche di fuga per il trio Piovese, che mantiene la vetta con 29, Villafranchese e Monselice con 28. A ridosso delle magnifiche tre si affaccia l'Azzurra Due Carrare con 25 punti, mentre con 22 punti ci sono Limena e ABC Arre Bagnoli Candiana. In grande rilancio il Saonara Villatora con 21, seguito dal Badia Polesine a 20. Vigontina sotto shock fermo a quota 18, mentre a 14 ecco il Casalserugo Masera. Dietro bagarre completa con Porto Viro (10), Armistizio Esedra Don Bosco (9) e Loreo (8) in due punti, mentre l'Aurora Legnaro a quota 6 promette battaglia nel girone di ritorno.

ABC-Loreo 1-1 (Bertipaglia; Boscolo Sale)

Azzurra Due Carrare-Badia Polesine 0-0

Calcio Porto Viro-Piovese 0-1 (Menegazzo)

Saonara Villatora-Armistizio Esedra Don Bosco 4-0 (2 Niselli, 2 Tono)

Limena-Aurora Legnaro 1-1 (Favaro; Pittaro)

Vigontina San Paolo-Monselice 0-4 (Galato, Menesello, Cavaliere, Vedovato)

Villafranchese-Calcio Casalserugo Maserà 3-0 (2 Viola, Minozzi)

GIRONE D

Gli uomini di Ferrulli riprendono alla grande piegando perentoriamente il Zero Branco in casa. Vittoria sorprendente in trasferta dell'Ambrosiana Trebaseleghe sul campo del Rosà, mentre giornata storta per la Curtarolese.

Curtarolese-Dolo 1-4 (Clicca qui per leggere la cronaca della partita)

Rosà-Ambrosiana Trebaseleghe 0-3 (Fanso, De Pieri, Fassina)

Unione Cadoneghe-Zero Branco 3-0 (Bertoncello, Berno, Rossignoli)