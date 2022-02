Promozione, girone D: Curtarolese troppo brutta per essere vera, Dolo a valanga

Pomeriggio difficile per la Curtarolese, nella quindicesima giornata del campionato Promozione girone D, contro il Dolo. Quattro gol subiti, complice una giornata complessa di alcuni suoi interpreti difensivi, sono tanti per una retroguardia che ha fatto della solidità il suo credo. L'esperimento di Pavanello alle spalle delle punte è da rivedere, mentre l'assenza di Pace si è fatta sentire, ma il gol di Falco fa ben sperare, al termine di una giornata grigia. Ripartire sarà imperativo già a partire dalla prossima domenica.

LA CRONACA

Al 2’ dubito gol annullato a Matos. Il motivo? L'azione iniziale di Ambrosi è viziata da un fallo di mano ravvisato dall'arbitro Miglioranza di Schio. Passano cinque minuti e il Dolo sblocca la gara. Corner dalla destra, Maragno buca l'uscita e Bettio appostato sul secondo palo deposita in gol. La Curtarolese è sotto shock, Tihote imperversa e domina la gara, come al 16' quando crossa dalla destra e trova la testa di Pasquali per il raddoppio del Dolo. Il primo tempo è tutto qui, con mister Ton espulso al 40' perché fuori dall'area tecnica. Nella ripresa subito fuori Babato, dentro Falco e la Curtarolese sembra destarsi, ma al 61' Rossi fa il tris. Maragno ancora perfettibile anche in questa situazione. I padroni di casa hanno uno scatto di orgoglio quando Falco tramuta in rete un traversone dalla destra. Il 3 a 1 riaccende la gara, ma Coccato salva sulla linea una conclusione a botta sicura per Pasquali. All’87’ altro contropiede del Dolo, finalizzato al meglio da Alessio Sottovia, che imita la doppietta del fratello all'Academy Plateola e risulta tra i migliori in campo.

Ecco il tabellino della gara di Curtarolo:

CURTAROLESE: Maragno, Cervasio, Zabeo (dal 27’ s.t. Coccato), Omeragic, Salvato, Banzato, Chiriac, Babato (dal 1’ s.t. Falco), Matos, Pavanello (dal 34’ s.t. Gallo), Ambrosi (dal 47’ s.t. Moise). A disp.: Padoin, Mantelli, Pace Ray, Miatello, Randazzo. All.: Ton

DOLO: Dell’Olivo, Rigato, Rando, Dei Poli (dal 28’ s.t. Cipolato), Mantovani, Bettio, Tihote (dal 20’ s.t. Calzavara), Sottovia (dal 47’ s.t. Donò), Lopez, Rossi (dal 37’ s.t. Basile), Pasquali. A disp.: Barison, Beneduce, Pessani. All.: Bettin

ARBITRO: Miglioranza di Schio

RETI: 2' Bettio, 16' Pasquali, 61' Rossi, 74' Falco, 87' Sottovia

Ammoniti: Salvato, Pavanello, Rando, Bettio

Espulsi: 40' Ton per proteste