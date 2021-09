Promozione, girone C: il riepilogo della prima giornata

Esordio di campionato in Promozione girone C all'insegna della pareggite. Su 7 gare disputate, ben 5 sono finite con il segno x, sinonimo di grande equilibrio e livellamento di valori verso l'alto. Sorprende, ma fino ad un certo punto, la vittoria netta e perentoria della PIovese in trasferta sul campo della Vigontina San Paolo. Tre minuti di autentica follia per i padroni di casa e i piovesi ne approfittano con Menegazzo, Bortolotto e Nardo. Nella rivincita di Coppa Veneto tra Azzurra Due Carrare e Monselice, vince ancora l'Azzurra, questa volta due a zero con una puntuale doppietta di Zanni. Partita zemaniana tra Limena ed Esedra Don Bosco con pirotecnico 4-4. Doppio pareggio a reti bianche per Villafranchese e Saonara Villatora, rispettivamente contro Loreo e Casalserugo Maserà.

Arre Bagnoli Candiana-Badia Polesine 1-1 (46' Massaghri; 63' Gennaro)

Azzurra Due Carrare-Nuovo Monselice 2-0 (27', 84' Zanni)

Porto Viro-Aurora Legnaro 1-1 (20' Biston; 27' rig. Rigato)

Saonara Villatora-Casalserugo Maserà 0-0

Limena-Armistizio Esedra Don Bosco 4-4 (3' Bordin, 14' Artuso, 48' Favaro, 64' Ciatto; 35', 69' Guzzo, 79' Faggin, 88' autogol)

Vigontina San Paolo-Piovese 0-3 (75' Menegazzo, 76' rig. Bortolotto, 78' Nardo)

Villafranchese-Loreo 0-0