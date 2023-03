Promozione, girone C: turbo Monselice, Limena al tappeto e 2°posto biancorosso

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Limena

Terza vittoria consecutiva per il Monselice di Luca Simonato, che sbanca con un perentorio 3-0 il difficile campo del Limena e conquista altri tre punti pesanti nella rincorsa ad un piazzamento-playoff. Il secondo posto ora è realtà, con un aumento esponenziale dei rimpianti per un inizio stagione al dir poco delirante dei biancorossi.

Sul campo degli uomini di Prisco, la gara nel primo tempo è bloccato, con una leggera preferenza per le trame proprio dei padroni di casa rispetto ad un Monselice dormiente. Unico lampo un tiro spiovente di Djordjevic, con Bisacco attento. Nella ripresa tutto cambia al 61', quando Zompa incorna di testa il pallone del momentaneo 0 a 1. Sbloccata la gara il Monselice gestisce, rischia il giusto, ma all'82' trovano il colpo del k.o. con Carraro e poi il tris definitivo con Djordjevic all'88'. In casa Monselice è festa grande, il secondo posto ora è realtà.

Questo il tabellino della gara di Limena:



LIMENA-MONSELICE 0-3



LIMENA: Bissacco, Dario, Agostini, Scalabrin, Favaro (34’ s.t. Boaron), Carlo Bordin, Rampin (29’ s.t. Guerriero), Niero, Sergio Bordin, Artuso (18’ s.t. Ciato), Menale (27’ s.t. Puglisi). A disp. Lunardi, Zamengo, Boin, Brotto, Zengaro, All. Gaetano Prisco.



MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Lacerti, Zompa, Rosa, Notolini, De Toni (22’ s.t. Salvatore), Carraro (39’ s.t. Vedovato), Djordjevic (44’ s.t. Galato), Zecchinato (34’ s.t. Menesello), Sguotti (22’ s.t. Bahhar). A disp. Lugari, Tonazzo, Rizzato, Dalla Via. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Costantin di Castelfranco Veneto.

RETI: 16’ s.t. Zompa, 37’ s.t. Carraro, 43’ s.t. Djordjevic.

NOTE: Spettatori 300 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Carlo Bordin, Puglisi, Lacerti e Zecchinato. Recuperi: 2’ e 4’.