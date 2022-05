Promozione, girone C: manita Monselice all'Azzurra Due Carrare

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Squadra in casa Monselice

Il Monselice chiude con una manita il suo campionato regolando con un netto 5-1 il derby con l’Azzurra Due Carrare, vendicando così la sconfitta patita nel match di andata.

Tre punti di puro orgoglio per i biancorossi, che raggiungono quota 50 punti, posizionandosi all’ultimo posto della graduatoria delle seconde classificate che in estate determinerà l’ordine degli eventuali ripescaggi in Eccellenza. Azzurra demotivata e travolta dalla fame dei padroni di casa.

Al 34' passa il Monselice con Zompa e al 42' c'è il raddoppio con Galato. Nel mezzo c'è spazio per Bellamio, superbo sul calcio di rigore di Nicola Esposito. Nella ripresa proprio Esposito si riscatta al 51' accorciando le distanze, ma i padroni di casa con Rizzato trovano la rete del momentaneo 3 a 1. Galato al 75' si regala una sacrosanta doppietta, mentre all'88' c'è spazio per il 40esimo gol con la maglia del Monselice di Milo Marcato. Nel giorno del suo addio al calcio, un giusto riconoscimento per un atleta che ha fatto la storia del club biancorosso.



MONSELICE-AZZURRA DUE CARRARE 5-1 (34’ p.t. Zompa, 42’ p.t. e 30’ s.t. Galato, 6’ s.t. Esposito, 7’ s.t. Rizzato, 43’ s.t. Marcato)

MONSELICE: Bellamio, Rizzato (24’ s.t. Cassandro), Varroto, Zompa, Voltolina, Notolini (32’ s.t. Dalla Via), Lemeti (18’ s.t. Salvadori), Bahhar (37’ s.t. Misto), Carani (32’ s.t. Marcato), Galato, Zecchinato. A disp. Nicola Simonato, Vedovato, Rosa, Morello. All. Luca Simonato.

AZZURRA DUE CARRARE: Papagno, Regazzo (17’ s.t. Aggio), Fantin, Grigio (39’ s.t. Bortolotto), Andreon, Zaggia, Canton (23’ s.t. Businaro), Contarin, Esposito, Chinello, Zanni (23’ s.t. Pavan). A disp. Rosellini, Zonzin, Bortolami. All. Valeriano Fiorin.

ARBITRO: Carraro di Padova.

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammonito Voltolina. Angoli: 5-6.