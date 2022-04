Promozione, girone D: Eurocassola dilagante, Curtarolese vede lo spettro dei playout

Eurocassola fa poker e vede sempre più vicina la promozione in Eccellenza. Niente da fare per i padroni di casa della Curtarolese, sempre più rassegnati a dovere disputare i playout per il mantenimento della categoria. Sono questi i verdetti della 24°giornata di campionato a Curtarolo. Il cuore non è bastato per gli uomini di Ton, perché i vicentini si sono dimostrati più forti e più tenaci. La classifica d'altronde, non mente.

LA CRONACA

Giusto il tempo di scaldare i motori e gli ospiti al 2' mettono subito la freccia grazie a Gallonetto abile a segnare sugli sviluppi di azione da calcio d'angolo. La Curtarolese non ci sta, organizza subito una reazione tanto che al 13' Ambrosi sfiora il pareggio di testa, ma il pallone finisce a lato di poco. L’Eurocassola al 35' si rende pericoloso con Gheno che serve Barichello il quale da posizione defilata non trova il bersaglio. Si va così al riposo con la squadra di Fabbian avanti per 1-0.

In avvio di ripresa la Curtarolese preme e al 47' Banzato trova il pari. Gioia effimera per i padovani, perché un minuto dopo Parise porta nuovamente avanti i suoi. Gli uomini di Ton accusano la rete e al 53' capitolano nuovamente con una bella conclusione di Gheno che non da scampo a Maragno. Gli ospiti in completa gestione al 76’ calano il poker con Frachesen. La Curtarolese non molla, rialza la testa e al 78' accorcia le distanze con Falco per il definitivo 2-4.

Ecco il tabellino della gara di Curtarolo:

CURTAROLESE Maragno, Coccato (dal 26’ s.t. Aref), Zabeo, Gallo, Omeragic, Banzato, Babato (dal 33’ s.t. Garofolin), Cervasio, Falco, Gentilin (dal 9’ s.t. Matos), Ambrosi (dal 26’ s.t. Pace Ray). A disp.: Padoin, Mantelli, Zengaro, Moisei, Zambolin. All.: Ton

UNION EUROCASSOLA Tessarollo, Parise, Belardinelli, Gheno Luca, Marchesan, Gallonetto, Pinton (dal 36’ s.t. Rech), Rodato, Barichello, Frachesen, Meneghetti (dal 12’ s.t. Ajrulai). A disp.: Panico, Cuman, Ferraro, Gheno Giovanni, Fuga, Fabbian, Dalla Costa. All.: Fabbian

ARBITRO: Dallaga’ di Rovigo

RETI: Gallonetto (U) al 2’ p.t.; Banzato (C) al 2’, Parise (U) al 3’, Gheno Luca (U) al 8’, Frachesen (U) al 31’, Falco (C) al 32’ s.t.

NOTE: Ammoniti: Banzato (C), Rech (U).