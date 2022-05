Promozione, girone D: Tommaso Pavanello (Curtarolese) "Vogliamo salvarci a tutti i costi"

A poco più di tre giorni dalla gara decisiva dell'anno, il playout di ritorno per la permanenza in Promozione girone D, ecco le dichiarazioni in esclusiva a Padova Oggi di Tommaso Pavanello, centrocampista della Curtarolese, autore del gol del pareggio nella gara d'andata al 94':

"La gara di domenica con il Valbrenta era molto sentita e nervosa. L'abbiamo gestita bene nel primo tempo, sia in fase di possesso e non possesso. Le occasioni sono state poche a dire il vero e poi abbiamo patito nella ripresa il fatto che i vicentini si sono messi con tre giocatori veloci in attacco. Poi al 94' ho trovato una rete importante, inutile girarci intorno. Ora abbiamo due risultati su tre a disposizione per restare in categoria. Speriamo non sia un'arma a doppio taglio per noi questa situazione. Sono contento del gol perché dopo quasi 2 mesi rientrare in una partita così delicata, non era facile

Domenica sarà dura. Loro sono certo partiranno subito forte e dovremo essere bravi a gestire la pressione che ci sarà, sia fisica, sia mentale. La squadra la vedo serena e l'atteggiamento di domenica era quello giusto. Dovremo replicarlo cercando di mettere più qualità per essere più incisivi. Ho visto voglia e attenzione nei miei compagni. Vogliamo salvarci a tutti i costi."