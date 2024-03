Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 26°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventiseisima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Team Santa Lucia Golosine-Merlara 1-3 Bernrdinello (M), Zonta (M), Marastoni (SG), Diagne (M)



La resurrezione della squadra padovana arriva in casa di una delle big del girone. Le reti di Bernardinello, Zonta e Diagne danno speranze playout agli uomini di Bassi in vista del rush finale.



Altri risultati: Albaredoronco-Castelnuovo DG 1-2, Atletico Cerea-Oppeano 2-0, Audace-Cologna Veneta 0-1, Bevilacqua-Baldo Junior Team 3-2, Pedemonte- S.Giovanni Lupatoto 1-0, Pescantina Settimo-Pastrengo 1-1, Virtus Borgo Verona-Belfiorese 2-0

Classifica: Oppeano 54*, Belfiorese 39, Audace 39, Baldo Junior Team 38, Virtus Borgo Verona 37*, Team Santa Lucia Golosine 32*, Castelnuovo DG 34*, Pedemonte 33, Cologna Veneta 30, Bevilacqua 29, Pescantina Settimo 29*, Albaredoronco 26, Pastrengo 24, Atletico Città di Cerea 24, Merlara 20, San Giovanni Lupatoto 19*, *una gara in più

PROMOZIONE girone B

San Giorgio in Bosco-Galliera 1-1

Fontanivese San Giorgio-Poleo Aste 1-0 De Rossi

Nel super derby tra San Giorgio in Bosco e Galliera finisce 1 a 1 e la rincorsa playout continua per i padroni di casa, mentre il Galliera resta una delle delusioni del raggruppamento, con la zona playoff distantissima rispetto le aspirazioni iniziali. Nei bassifondi, la Fontanivese San Giorgio porta a casa 3 punti grazie a De Rossi.



Altri risultati: Sarcedo-Chiampo 0-3, Caldogno-Dueville 3-0, Cassola-Salvatronda 1-2, Valbrenta-Marosticense 0-0, Malo-Trissino 2-1, Montebello-Rosà 0-0

Classifica: Montebello 47*, Chiampo 45, Malo 44, Marosticense 43*, Caldogno 40, Dueville 37, Cassola 33*, Valbrenta 33*, Galliera 31*, Trissino 30, Salvatronda 27, Poleo Aste 23*, San Giorgio in Bosco 22, Fontanivese San Giorgio 21, Sarcedo 19, Rosà 18 *una gara in più

​PROMOZIONE girone C

Arcella-Villafranchese 2-1 2 Mangieri (A), Pasinato (V)

Cavarzere-Vigontina San Paolo 1-1 Pavanello (VSP), Hermes (C)

Saonara Villatora-Loreo 3-0 Coppola, Nucibella, Galato

Piovese-Pettorazza 1-1 Nordio (Pe), Nobile (Pi)

Pozzonovo-Azzurra Due Carrare 6-0 Colman, Munarini, Munarini, Colman, Bernardi, Franchin

Scardovari-Monselice 1-1 Aries Arana (S), Cavaliere (M)

Torre-Limena 1-0 Viola



Rovigo-Dolo Pianiga 4-2

Sarà un testa a testa sino all'ultima giornata tra Arcella e Pozzonovo. Gli uomini di Bertan, trascinati dalla doppietta di Mangieri, piegano la Villafranchese, mentre la squadra della Bassa rifila un perentorio 6 a 0 all'Azzurra Due Carrare di Sandon. Per i ragazzi di Sabbadin doppiette di Colman e Munarini e reti di Bernardi e Franchin. La Piovese dopo il pari interno contro il Pettorazza rischia di salutare il duo in fuga. Al gol di Nordio rimedia il solito Nobile, ma il secondo pari di fila di Conte rischia di costare caro in ottica primissimi posti ai biancorossi. Mezzo passo falso anche per il Monselice contro l'ultima in classifica, lo Scardovari. A salvare i biancorossi ci pensa Cavaliere dopo il vantaggio di Aries Arana. Per fortuna dei Cavazzana boys, la Vigontina San Paolo ferma sul pari il Cavarzare ed evita la fuga dei veneziani. Nello scontro diretto tra aspiranti grandi Torre e Limena vince la prima, con l'eterno Viola nei panni del match winner. Nei bassifondi tre punti preziosi per il Saonara Villatora e il Rovigo.

Classifica: Arcella 49, Pozzonovo 46*, Piovese 42, Monselice 39*, Cavarzere 39, Limena 35, Torre 34*, Villafranchese 34, Azzurra Due Carrare 32, Pettorazza 30, Loreo 29*, Dolo Pianiga 28, Saonara Villatora 26, Vigontina San Paolo 23, Rovigo 23, Scardovari 13 *una gara in meno



Prossimo turno - Domenica 24 Marzo 2024: Azzurra Due Carrare-Cavarzere, Dolo Pianiga-Scardovari, Limena-Arcella, Loreo-Pozzonovo, Monselice-Piovese, Pettorazza-Saonara Villatora, Vigontina San Paolo-Torre, Villafranchese-Rovigo

PROMOZIONE GIRONE D

Istrana-Ambrosiana Trebaseleghe 1-0

Cadono gli uomini di Trevisan sul campo dell'Istrana. Gol decisivo di Boldrin.



Gli altri risultati: Alpago-Union Pro 0-0, Borgo Valbelluna-Caerano 2-1, Fontanelle-Montello 2-0, Noventa-Robeganese 0-2, Martellago-Julia Sagittaria 0-2, Union Qdp-Paese 1-1, Villorba-Longarone 0-0



Classifica: Julia Sagittaria 52, Fontanelle 42, Borgo Valbelluna 42, Alpago 40, Longarone 38, Ambrosiana Trebaseleghe 36, Robeganese Salzano 34*, Real Martellago 33, Union Pro 33*, Istrana 31*, Villorba 30, Caerano 28, Union Qdp 25, Montello 21, Noventa 17*, Paese 7 *una gara in meno