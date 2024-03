Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 27°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventisettesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Merlara-Virtus Borgo Verona 0-0



Buon pareggio per gli uomini di Bassi, che smuove la classifica e permette alla squadra della Bassa di mantenere le distanze di sicurezza dall'accesso dei playout.



Altri risultati: Baldo Junior Team-Team Santa Lucia Golosine 3-1, Belfiorese-Pedemonte 1-0, Castelnuovo DG-Bevilacqua 3-0, Cologna Veneta-Pescantina Settimo 1-0, Oppeano-Albaredoronco 2-0, Pastrengo-Atletico Cerea 1-1, S.Giovanni Lupatoto-Audace Calcio 0-1

Classifica: Oppeano 57, Belfiorese 45, Audace 42, Baldo Junior Team 41*, Virtus Borgo Verona 38, Castelnuovo DG 37, Cologna Veneta 33, Pedemonte 33*, Team Santa Lucia Golosine 32, Bevilacqua 29*, Pescantina Settimo 29, Atletico Città di Cerea 28, Albaredoronco 26, Pastrengo 25*, Merlara 24, San Giovanni Lupatoto 20 *una gara in meno

PROMOZIONE girone B

Dueville-San Giorgio In Bosco 2-2 Grotto (D), Benvegnù (D), Frachesen (SGB), Chimento (SGB)

Galliera-Fontanivese San Giorgio 3-2

Il Galliera si riscatta e torna alla vittoria nel derby - molto sentito - contro la Fontanivese San Giorgio. Pareggio spettacolo tra Dueville e San Giorgio in Bosco, con gli uomini di Prisco sempre all'inseguimento della salvezza diretta



Altri risultati: Rosà-Cassola 1-2, Trissino-Montebello 2-0, Chiampo-Valbrenta 0-1, Marosticense-Malo 1-1, Poleo Aste-Sarcedo 2-2, Salvatronda-Caldogno 1-1

Classifica: Montebello 47, Malo 46, Chiampo 46, Marosticense 44, Caldogno 44, Dueville 39, Cassola 36, Valbrenta 36, Galliera 34, Trissino 33, Salvatronda 28, Fontanivese San Giorgio 24, Poleo Aste 24, San Giorgio in Bosco 23*, Sarcedo 21, Rosà 18* *una gara in meno

​PROMOZIONE girone C

Azzurra Due Carrare-Cavarzere 0-0

Limena-Arcella 2-2 9′ pt Niselli, 2′ st Salvadori, 10′ st Mangieri, 35′ st Sartore

Loreo-Pozzonovo 0-0

Monselice-Piovese 1-0 53’ s.t. Petrilli (rigore)

Pettorazza-Saonara Villatora 0-4 3 Veronese, Nucibella

Vigontina San Paolo-Torre 1-0 2' pt Puglisi

Villafranchese-Rovigo 3-1 2 Pasinato, Bordin, Monetti



Dolo Pianiga-Scardovari 2-0

In cima non cambia nulla. Le duellanti Arcella e Pozzonovo pareggiano rispettivamente in casa del Limena e del Loreo, lasciano il distacco invariato a 3 punti. Il colpaccio di giornata lo firma il Monselice, che con una gara da recuperare, vince lo scontro diretto contro la Piovese e aggancia proprio la squadra di Conte al terzo posto. Decisivo l'ex Padova Petrilli, su rigore tirato non una ma ben tre volte prima di essere convalidato. Scatto importante anche della Villafranchese, 3 a 1 netto sul Rovigo e Limena scavalcato, mentre in coda da segnalare i successi preziosissimi di Vigontina San Paolo sul Torre e dello scatenato Villatora Saonara in trasferta sul campo del Pettorazza San Martino. Pari interno importante anche l'Azzurra Due Carrare contro il Cavarzere.

Classifica: Arcella 50, Pozzonovo 47*, Piovese 42, Monselice 42*, Cavarzere 39, Limena 35, Torre 34*, Villafranchese 34, Azzurra Due Carrare 32, Pettorazza 30, Loreo 29*, Dolo Pianiga 28, Saonara Villatora 26, Vigontina San Paolo 23, Rovigo 23, Scardovari 13 *una gara in meno



Prossimo turno - Domenica 7 Aprile 2024: Arcella-Torre, Cavarzere-Limena, Villatora Saonara-Azzurra Due Carrare, Piovese-Loreo, Pozzonovo-Vigontina San Paolo, Rovigo-Monselice, Scardovari-Pettorazza San Martino, Villafranchese-Dolo Pianiga

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Borgo Valbelluna 0-6

Sconfitta pesantissima per gli uomini di Trevisan contro i secondi in classifica.



Gli altri risultati: Caerano-Alpago 1-2, Paese-Villorba 0-4, Julia Sagittaria-Noventa 4-0, Longarone-Istrana 0-0, Montello-Real Martellago 1-1, Robeganese-Union Qdp 2-0, Union Pro-Fontanelle 1-1



Classifica: Julia Sagittaria 55, Borgo Valbelluna 45, Alpago 43, Fontanelle 42, Longarone 39, Robeganese Salzano 37*, Union Pro 37, Ambrosiana Trebaseleghe 36, Real Martellago 34, Villorba 33, Istrana 32*, Caerano 28, Union Qdp 25, Montello 22, Noventa 18, Paese 7 *una gara in meno