Promozione, tutti i risultati del girone C

Villatora Saonara nuova capolista del raggruppamento, Piovese seconda. Risalgono Arre Candiana Bagnoli e Casalserugo Maserà. Prima vittoria per il Monselice, in coda l'Armistizio Esedra Don Bosco

Ancora grande bagarre nel girone C del campionato Promozione. Una terza giornata ricca di segnature - ben 29 in 7 match con alcune sorprese, ma soprattutto la risalita delle squadre più blasonate del raggruppamento. Spiccano i sei gol dell'Arre Bagnoli Candiana contro il Due Carrare, in una gara che si sblocca tutta nel secondo tempo. Saonara Villatora capolista per una settimana dopo la splendida affermazione contro il Loreo. Villafranchese e Monselice in netta risalta, grazie alle vittorie casalinghe ai danni di Badia Polesine e Piovese. Ultimo posto per uno sfortunato Armistizio Esedra Don Bosco.

Di seguito tutti i risultati:

Arre Bagnoli Candiana-Azzurra Due Carrare 6-2 (Donati, Sandon, Bertipaglia, Bertipaglia, Zagolin, Bertipaglia; Chinello, Fantin)

Calcio Porto Viro-Armistizio Esedra Don Bosco 2-1 (Monetti, Cinti; Fioriani)

Calcio Saonara Villatora-Loreo 3-2 (Michieli, Vignato, Rigato; Veronesi, Olivato)

Limena-Casalserugo Maserà 1-1 (Scalabrin; Piovan)

Monselice-Piovese 2-1 (clicca qui per leggere la cronaca del match)

Vigontina San Paolo-Aurora Legnaro 3-3 (Casagrande, Tinello, Piccolo; De Rossi, Calore, Rigato)

Villafranchese-Badia Polesine 2-0 (Viola, Minozzi)