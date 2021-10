Promozione, Unione Cadoneghe: mister Ferulli "Giochiamo per provare a vincere questo campionato"

Raggiante, sorridente, molto soddisfatto. Così il tecnico dell'Unione Cadoneghe, Alessandro Ferulli, in esclusiva a Padova Oggi, dopo le sei reti dei suoi ragazzi alla Curtarolese, nella quarta giornata del campionato di Promozione girone D:

"Abbiamo subito due gol particolari. Nel primo sono stati molto bravi loro, nel secondo è stato un errore del portiere. Ci può stare nel calcio, oggi Vanzato debuttava e fino adesso giocava Baldan, che ora si trova infortunato. Vanzato è un portiere di spessore, l'anno scorso era in serie D e l'errore capita ogni tanto. La partita, anche sotto, la stavamo conducendo. Io mi sono arrabbiato con i ragazzi perché giochiamo sempre un pizzico di superficialità, con il tocco in più. Vogliamo essere belli, più che efficaci e questo non va bene. Calciamo poco in porta, ma creiamo tanto. Concretizziamo poco in relazione alla mole di gioco che facciamo. Nell'intervallo ha fatto una bella sfuriata, dicendo quello che pensavo e si è visto che calciando, anche sbagliando, qualcosa succede lo stesso.

Il controllo del campo c'è sempre stato. Abbiamo 9 giocatori fuori, ma la rosa è importante. Giochiamo per provare a vincere questo campionato. Nonostante tante assenze, chi va in campo può vincere le partite. Le assenze non ci toccano. Purtroppo ho delle scelte abbastanza obbligate in questo periodo, ma va bene lo stesso. Già nella prossima dovrei recuperare qualche giocatore. Siamo ottimisti per il futuro, se concretizziamo quelllo che produciamo sul campo.

Noi stiamo valorizzando tanti giovani. Mediamente giochiamo con quattro e cinque fuoriquota, più un 2004 in campo. Anche oggi ho finito il match con due 2004 e 2003 sul terreno di gioco. Stiamo provando a valorizzare il lavoro del settore giovanile, che qui sta crescendo. Mi aspetto che i più esperti e importanti facciano crescere questi ragazzi, per creare un'armonia importante. Qua i giovani stanno vermaente crescendo tanto.

Non posso più commentare Bertoncello. Va clonato, è spettacolare!"