Serie B, Cittadella-Brescia: i convocati di mister Gorini per l'ultima al Tombolato

Sono 24 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 14:00 al Tombolato contro il Brescia, valida per la 37°giornata di campionato. Ancora out Benedetti per problemi fisici, squalificato Donnarumma, emergenza sulla fascia sinistra difensiva