Serie B, Cittadella-Genoa: le 5 curiosità da non perdere della 34°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Genoa, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT:

? Bilancio in perfetta parità nei cinque precedenti giocati finora in Serie B tra Cittadella e Genoa, con una vittoria per parte; tre pareggi completano il parziale.

? Nelle prime sette gare del 2023, il Cittadella aveva raccolto 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi (1P), risultando terza in classifica in questo parziale, dopo Frosinone e Südtirol; nelle sette partite successive, invece, i granata hanno racimolato soltanto quattro punti, grazie ad altrettanti pareggi (3P): meno solo del Benevento (tre) nel periodo. Il Cittadella ha perso le ultime due sfide casalinghe di campionato; i granata non subiscono tre ko consecutivi al Tombolato in Serie B dalla serie di tre registrata tra dicembre 2019 e febbraio 2020, con Roberto Venturato come allenatore.

? Dall’arrivo di Alberto Gilardino (6/12/2022), il Genoa è la squadra che ha conquistato più punti in questo campionato: 40, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (a 35 il Frosinone); inoltre, sempre nel periodo, nessuna compagine ha collezionato più clean sheet dei rossoblù nei cinque maggiori campionati europei in corso, comprese le rispettive seconde divisioni (13, al pari del Burnley). Il Genoa ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte (1V) di campionato: tanti segni X quanti quelli collezionati dai rossoblù nelle precedenti 22 di Serie B (10V, 9P), con tre allenatori diversi (Gilardino, Blessin e Gasperini).

? Il Genoa è la squadra che vanta la più alta percentuale di precisione al tiro nella Serie B 2022/23: il 47.4%; di contro, soltanto il Benevento conta una percentuale più bassa (36.4%) di conclusioni nello specchio rispetto al Cittadella (36.6%) nel torneo in corso. Soltanto il Parma ha mandato in gol più giocatori (16) rispetto al Genoa (15) in questo campionato; il Cittadella, invece, è la squadra che ne conta di meno (10). Tra chi ha segnato il 100% dei gol di testa in questo torneo, Radu Dragusin è quello che ne ha realizzati di più: quattro, e tutti su sviluppi di palla inattiva (due a seguito di un corner e due da punizione indiretta).

? Lores Varela è l’attaccante che ha giocato più minuti in questo campionato senza ancora essere andato a bersaglio: 1146; l’ultima rete firmata dall’uruguaiano - a secco di reti nelle 41 partite di Serie B giocate finora col Cittadella - nella competizione risale al marzo 2018, con l’Ascoli, contro lo Spezia.