Serie B, Cittadella-Genoa: arbitra Dionisi la gara del Tombolato

Federico Dionisi dirigerà il match tra Cittadella e Genoa in programma alle 14:00 sabato 22 aprile e valido per la 34esima giornata del campionato di Serie B.

L'arbitro della sezione de L'Aquila sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli di Arezzo e Moro di Schio, con quarto uomo Marotta di Sapri. Al Var ci sarà Banti di Livorno, assistente Var Muto di Torre Annunziata.

Per il direttore di gara abruzzese sette precedenti con il Cittadella, 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nessun precedente con il Genoa per il fischietto aquilano

Intanto arrivano buone notizie al botteghino per il Cittadella. Se non è sold out, poco ci manca. Sono previste più di 5000 presenze, con un'invasione di tifosi genoani in quasi tutti i settori dello stadio, esclusa la Tribuna Est.