Serie B, Cittadella: Giacomo Beretta "In queste vittorie c'è tanto merito del Cittadella"

Sei reti, con la doppietta di domenica, al Frosinone. Anzi, sette, se si tiene conto di un gol nel novembre 2019 in un Ascoli-Frosinone Primavera, di ritorno da un infortunio. Tutti numeri buoni per le statistiche di Giacomo Beretta, al primo doblete in serie B, dopo quelli in Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Lecce e Ascoli. Da predestinato a giocatore utile, passano per ultimo dei reietti. Le sfumature del mondo del pallone Beretta le ha vissute tutte. Enfant prodige ai tempi dell'Albinoleffe a punta di diamante nella Primavera del Milan. Siamo nel 2009-2010. Di lui si parla un gran bene e i numeri, sul campo e statistici, sono tutti dalla sua. Poi, misteri del calcio, Beretta per ritrovarsi deve far trascorrere 12 anni, con alcuni momenti duri e riscosse belle da assaporare. Per scoprire e trovare la sua dimensione a Cittadella. In una società e in una squadra, molto simile a quell'Albinoleffe dove è nato e cresciuto calcisticamente. Ecco le sue parole:

Ancora grande soddisfazione per il match di domenica contro i ciociari di mister Grosso: "Noi dobbiamo fare le cose che ci dice il mister in allenamento. Se andiamo a 100 all'ora possiamo vincere con chiunque. Contro il Lecce e il Frosinone l'abbiamo dimostrato. Peccato goderci poco questa vittoria, perché domani c'è già la Spal, un impegno molto duro. Archiviamo il Frosinone e focalizziamoci su tornare a casa da Ferrara con tre punti in classifica. Dobbiamo cercare di fare un filotto di vittorie importanti da adesso in avanti."

Prima doppietta con il Cittadella: "Si, ne avevo fatta una con il Lecce e un'altra con l'Ascoli. Una Lega Pro e una in Coppa Italia, ad essere precisi. La dedica di questi gol va alla squadra e alla mia famiglia. Chiunque va in campo sa che deve dare il 100%. In queste vittorie c'è tanto merito del Cittadella. Abbiamo battuto due squadre forti ed ora dobbiamo continuare su questa strada. Vincendo si va lontani e si dà un bel segnale alla classifica."

Citta in piena bagarre playoff: "Noi ci crediamo ai playoff e nella scalata alla posizioni di vertice. Guardiamo poco la classifica, perché dobbiamo pensare una partita alla volta. Tireremo le somme nelle ultime 3 o 4 giornate e vedremo dove saremo."

Sul suo momento personale: "Ho lavorato molto su me stesso. Dopo due anni fermo, dovevo prendere un po' di misure con il mio gioco, ma adesso sto tornando in forma e spero di continuare in questo periodo di forma, aiutando la squadra a vincere, che è la cosa più importante. Sul secondo gol contro il Frosinone ho visto che Tounkara stava crossando e ho tagliato in anticipo sul difensore. Fortunatamente il pallone è entrato. Con Tounkara non avevamo mai giocato insieme dal 1', ma solo qualche spezzone a gara in corso. Mi trovo bene con lui. I movimenti sono gli stessi, ma cambiano le caratteristiche."

Sulla Spal, prossimo avversario: "Sarà una gara tosta. Sappiamo come giocano, perché conosciamo bene mister Venturato. Sarà una battaglia sportiva e il mister metterà in campo la formazione che gli fornirà maggiori garanzie. Chiunque verrà schierato dal primo minuto o subentrerà, darà tutto e farà bene. Diciamo che le fatiche si sentono sempre, ma quando vinci te le godi di più. Andremo a Ferrara dando il 110%."