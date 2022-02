Serie B, Spal-Cittadella: arbitra il match Pezzuto

Doppia affermazione consecutiva e ora il Cittadella vuole completare la settimana perfetta in quel di Ferrara, contro la Spal del grande ex Venturato. . Sarà il Signor Ivano PEZZUTO della sezione di Lecce a dirigere Spal-Cittadella, gara valevole per la 27°giornata alle ore 18:30 mercoledì 2 marzo.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Affatato di Vco, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Laudato di Taranto. Quarto uomo il Sig. Canci di Carrara, con al V.A.R. V.A.R. Sig. Prontera di Bologna ed A.V.A.R. Sig. Rossi L. di Rovigo.