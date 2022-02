Serie B, Cittadella: Giacomo Beretta "Con il Pordenone la gara della ripartenza"

Il 13 febbraio 2021 Giacomo Beretta decideva la gara di Lignano contro il Pordenone. Un anno e un giorno dopo a Pordenone è il momento di Jack titolare al centro dell'attacco granata? Se l'impatto è come quello visto contro la Cremonese, difficile non tenerne conto. Con Tounkara è l'unico ariete vecchia maniera a disposizione di Gorini, che ha dimostrato di tenerne conto in questa stagione. La sua rete al Perugia resta l'unico acuto sottoporta di una stagione comunque positiva in termini di rendimento. Checché se ne dica, un centravanti non si misura solo dai gol realizzati. Per Padova Oggi, ecco le parole di Beretta in vista della gara contro il Pordenone.

Gol o non gol contro la Cremonese? Il dubbio rimane: "Dalle immagini non si capisce se la palla è entrata del tutto. Sicuramente l'arbitro poteva controllarla meglio, dato che non sono andati nemmeno a vederlo al Var. Se c'era la Goal Line Technology eravamo sicuri che non lo fosse, così invece è un po' diverso. Cambiava forse la partita. Ci abbiamo provato fino alla fine anche in 10, la squadra non ha mollato"

Sulla gara con la Cremonese: "È stata una partita abbastanza equilibrata. La Cremonese non ci ha messo sotto ed ha trovato il vantaggio su un calcio piazzato. Poi nella ripresa il raddoppio con un pezzo di bravura di Bonaiuto. Sicuramente dobbiamo migliorare sui calci piazzati. È già successo in altre 3 o 4 partite di prendere gol da queste situazioni. Bisogna essere più attenti e capire che i piazzati sono super importanti sia quelli a favore, sia quelli contro. Possono indirizzare le gare e fare tutta la differenza del mondo. Si deve fare meglio, anche contro il Parma o il Vicenza abbiamo preso gol simili. C'è da aumentare l'attenzione, anche perché le altre squadre non ci regalano nulla."

Cosa manca al Cittadella per tornare ad essere brillante: " Venivamo da un periodo positivo, mancava qualche vittoria in più che potevamo fare nostra. Abbiamo perso punti per casa per demerito nostro. Possiamo tornare ad essere brillanti come inizio stagione, anche se il girone di ritorno è sempre un'altra faccenda rispetto all'andata. Sono sicuro che già da Pordenone ci faremo trovare pronti per dare il 110%. Ripartire con il Pordenone? Deve essere la gara della ripartenza. Magari proprio da qui, ripartiamo con un nuovo filotto, magari con più vittorie."

La ripresa odierna, cosa è venuto fuori in spogliatoio: "Per fortuna martedì si ritorna in campo. Bisogna capire gli errori fatti e mettere la testa sul Pordenone. La Cremonese è il passato e dobbiamo pensare il presente. In avanti siamo una squadra molto tecnica e dobbiamo seguire le indicazioni del mister in termini di movimenti. Anche noi giocatori ci dobbiamo mettere del nostro per fare la differenza. La trasferta di Pordenone è vicina a Cittadella vero, magari può essere un vantaggio, ma l'importante è arrivare lì con la mentalità giusta per fare una grande prestazione e portare a casa i tre punti."

Da che cosa si riparte: "Dal gruppo. Nessuno da solo fa la differenza. Dobbiamo fare un grande finale di stagione. È una B super competitiva. Si può vincere e perdere con chiunque. Le prime 8 e 9, quest'anno, hanno speso tanto, con giocatori forti e squadre preparate. Quest'anno c'è qualcosa in più rispetto gli anni scorsi. Sarà una rincorsa fino alla fine, sia per i primi posti, sia per i posti nei play off. Giocare ogni 3 giorni è tosta."