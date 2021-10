Serie B, Cittadella: i convocati per la gara contro il Frosinone

Icardi out, fuori ancora per infortunio Mattioli, per il resto tutti a disposizione per i granata in vista della trasferta del Benito Stirpe contro la squadra di Grosso

Allenamento di rifinitura in mattinata per il Cittadella di mister Gorini in vista della trasferta di sabato pomeriggio alle ore 14.00 allo Stadio Benito Stirpe contro il Frosinone di coach Fabio Grosso.

Sono 23 gli uomini scelti per la gara con il Frosinone:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Adorni, Benedetti, Cassandro, Ciriello, Donnarumma, Frare, Perticone

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Pavan, Vita

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Okwonkwo, Tavernelli, Tounkara

Per quanto riguarda la probabile formazione, ancora dei dubbi per quanto riguarda la difesa e l'attacco. In porta confermato Kastrati, mentre c'è da scegliere il partner di Adorni, con Frare praticamente recuperato, insidiato da Perticone. Solito duello sulla sinistra tra Donnarumma e Benedetti, mentre a destra potrebbe trovare spazio Cassandro. In mezzo al campo intoccabile Pavan, mentre ai lati chance per Danzi e D'Urso con Antonucci tra la linee. In attacco intoccabile Okwonkwo, mentre prende sempre più quota Baldini seconda punta e non trequartista, come alle ultime uscite.