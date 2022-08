Serie B, Cittadella: mister Gorini "Non poteva esserci inizio migliore"

Ancora raggiante e sorridente, mister Gorini commenta la vittoria dei suoi ragazzi al Via del Mare di Lecce, nei 32esimi di Coppa Italia:

Buona la prima mister. Si, vorrei dedicare la vittoria a un amico, Enzo, che purtroppo ci ha lasciato. Un grande tifoso granata, il pensiero va alla sua famiglia che è sempre stata molto vicina al Cittadella. Per quanto riguarda la gara, prestazioni simili aiutano a dare maggiore consapevolezza e convinzione in quello che stiamo facendo. Contro il Lecce abbiamo fatto una partita importante. Quello che mi soddisfa di più è aver rimediato un risultato che non stavamo meritando sino a quel momento e il coinvolgimento del gruppo, con i 6 giocatori subentrati in grado di fare la differenza. Con un pizzico di attenzione avremo portato a casa prima la partita e su questo aspetto ci dobbiamo lavorare.

Sorpreso della condizione fisica dei suoi giocatori? Si, piacevolmente, perché non pensavamo potessero reagire così bene passando da Lavarone a Lecce. Grazie ai giocatori entrati dalla panchina abbiamo tenuto l'intensità alta e mantenuto lo spirito giusto sul campo. Tutto questo ci gratifica molto.

Cambi fondamentali, contento? Avere 5 sostituzioni, nel modo in cui giochiamo, è un vantaggio ed è fondamentale. Questa partita è un esempio chiaro. Gli impegni saranno tanti durante la stagione, l'importante è che si sentano sempre tutti coinvolti perché ci sara bisogno di tutti.

Il secondo gol unica pecca di una serata indimenticabile? Concordo, perché avevamo la sfida in mano e prendere un gol nel recupero del supplementare rimette in bilico la sfida. Dobbiamo curare questo aspetto in vista del Pisa, perché sabato prossimo inizia il campionato. La superficialità è rischiosa e ieri è stato lampante. Potevamo vincere 3 a 1 e siamo riusciti a riaprirla con le nostre mani.

I nuovi si sono inseriti bene, come Asencio. Siamo contenti del suo gol. Le doti non si discutono, ha solo bisogno di fiducia e di ritrovare continuità. Non poteva esserci inizio migliore per lui e per noi. Tounkara e Beretta hanno fatto altrettanto bene da subentrati, come Carriero. Le premesse sono buone. C'è tanto da lavorare, ma con i risultati guadagni in autostima.

A Tounkara Lecce porta decisamente bene. Può essere considerato un nuovo acquisto, alla luce dell'anno scorso? È un giocatore che può darci tanto e mi fa piacere per lui questa doppietta, perché ha passato un momento difficile con l'infortunio dello scorso marzo. Ora deve essere bravo a capire che non deve strafare, ma gradualmente potrà tornare al 100%. I gol aiutano, ma arriva da un infortunio grave e intelligentemente dovrà gestire le sue forze. Anche noi dobbiamo essere in grado di metterlo nelle condizioni migliori.

Sabato 13 agosto si parte, in casa contro il Pisa, ma questa vittoria al Via del Mare alza il morale? Sicuramente! Godiamoci fino a lunedì questa vittoria e poi rivolgiamo la testa verso il campionato. Ci aspetta la finalista dei playoff dello scorso anno, una delle favorite della serie B. Se pensiamo di essere diventati bravi o molliamo di concentrazione, ci facciamo del male da soli.