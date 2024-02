Cittadella, mister Gorini: «Finalmente è finito il mercato, per Brescia out Giraudo e Frare»

Mercato alle spalle ed è di nuovo tempo di tornare in campo in Serie B. Dopo due stop di fila, il Cittadella vuole ripartire in trasferta al Rigamonti contro il Brescia dei grandi ex, coach Maran, Adorni e Moncini. In palio punti importantissimi in ottica playoff. Di questo e molto altro ha parlato in conferenza stampa mister Gorini nella presentazione della sfida: «Finalmente è finito il mercato», afferma il tecnico granata. «Per quanto non ci siano state operazioni, le voci possono dare fastidio al giocatore, soprattutto quando prepari le partite. Sono contento sia finito gennaio e sono contento che la rosa sia rimasta invariata. Ora testa al Brescia. Le voci su Pittarello? L’ho trovato bene, al tempo stesso se arrivano voci significa che stai facendo bene. Dalla Feralpisalò che non ha creduto in lui a ricevere una richiesta da parte dello Spezia, che lotta per salvarsi, può fare solo piacere. Anche all’andata avevamo affrontato il Brescia dopo due sconfitte di fila, mi piacerebbe compiere lo stesso percorso fatto da novembre fino al Palermo. L’auspicio è quello. Sono coincidenze strane. Le sconfitte portano sempre insicurezze, ma noi dobbiamo essere bravi tenere il tanto di buono fatto in queste due partite. Abbiamo perso immeritatamente, facendo delle discrete prestazioni. Se abbiamo perso ci sono stati errori ed abbiamo cercato di lavorare su questo. Il gol preso su piazzato contro la Samp? Ci sono stati errori di posizione, concentrazione e perdita della marcatura, una serie di cose. Mi dispiace non siamo riusciti a rimediare, prendendo un gol evitabile. Tutto questo spiega che i particolari fanno la differenza tra una vittoria o una sconfitta. Bisogna essere ancora più concentrati. Scontro playoff contro il Brescia? Sarà tosta, è uno spareggio. Per loro è un’occasione importante per entrare in zona playoff. Da quanto è arrivato Maran stanno facendo bene, tranne la giornata scorsa contro la Cremonese. Sono una squadra solida, compatta, che concede poco e ben organizzata. Brescia è notoriamente un campo difficile. In settimana abbiamo analizzato gli errori contro la Samp, focalizzando magari un po’ di più sulle palle ferme. Brescia a specchio tatticamente come noi? Non sarà una partita bloccata, bensì combattuta. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre armi per cercare di vincere a Brescia. I singoli? Giraudo ha un infortunio muscolare e non ci sarà a Brescia, esattamente come Frare, quest’ultimo alle prese con un problemino all’adduttore. Cassano dal 1’? L’ho visto bene in settimana, anche se ho tante alternative nel suo ruolo. Prima della Samp avevo visto meglio Tessiore».