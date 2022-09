Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Non temiamo nessuno"

Tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Edoardo Gorini alla vigilia del quarto match stagionale di campionato contro l'Ascoli domani alle ore 14:00 allo Stadio Cino e Lillo Del Duca:

"Della partita contro il Venezia non mi è piaciuto il risultato, perché meritavamo la vittoria. La squadra ha giocato bene, ma in settimana ho battuto parecchio sul cinismo e la concentrazione. Bisogna chiudere presto e prima le partite, se le lasci in bilico rischi di compromettere la vittoria per colpa di un episodio. Dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista: in primis la concentrazione. Subiamo troppi gol nel finale. Dobbiamo migliorare difensivamente, ma è un lavoro che coinvolge tutta la squadra. L’Ascoli sta vivendo un momento di grande esaltazione e forma. Sappiamo che andiamo in uno stadio caldo, ma non temiamo nessuno. Gli uomini di Bucchi sono forti e vivono un momento positivo, ma sfrutteremo a nostro favore questa cosa. Giocare davanti a tanta gente deve esartarci sempre. Sappiamo della difficoltà della partita ma noi faremo il Cittadella e daremo il massimo, mostrando la nostra identità. Magrassi? E’ fisico, è bravo ad attaccare gli spazi. La differenza con Tavernelli è prettamente di natura fisica. Le sue condizioni sono buone, ha grande voglia e questo mi gratifica. Deve inserirsi nei nostri meccanismi, si è allenato con noi solo due giorni, ha bisogno di tempo ma è intelligente e presto sarà pronto. Il nostro gruppo poi favorisce l’inserimento di nuovi componenti”.