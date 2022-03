Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Meritavamo di vincere contro il Parma"

Le dichiarazioni di Edoardo Gorini, mister del Cittadella, sicuramente soddisfatto nel post gara di Parma, gara valevole per la 29°giornata di campionato Serie B:

"Perdere una partita del genere sarebbe stata una botta ulteriore all'autostima dopo la gara di Monza della settimana scorsa. Per quanto fatto vedere in campo, non meritavamo la sconfitta. Anzi, se c'era una squadra che meritava di vincere questa sera, almeno fino all'espulsione di Visentin, era proprio il Cittadella. Poi nel finale abbiamo sofferto, il Parma ha spinto, trovando il pareggio e il rigore sbagliato. Per quanto avevamo fatto vedere durante la gara, il Cittadella avrebbe meritato la vittoria. Il Parma è una squadra forte. Dall'andata sapevamo che se tenevamo il loro ritmo, non c'era partita. La squadra di Iachini ha tanta qualità, a ritmi bassi rischi di non prendere mai la palla. Siamo stati bravi ad alzare il ritmo e anche in 10 abbiamo cercato di farlo. Con un uomo in meno e con l'emergenza odierna, era normale che le energie calassero e la stanchezza subentrasse. Avevamo pochi cambi a disposizione e non i cinque che solitamente faccio per tenere alta l'intensità. Credo che oggi abbiamo fatto di più, rispetto alla gara d'andata. Gli episodi? Li ho visti da lontano, prima di esprimermi sarei cauto. Sono andati a rivedere al VAR il primo di Antonucci e probabilmente c'era anche quello per il Parma, anche se sono in dubbio su un fallo in precedenza su uno dei nostri. Non li ho rivisti, ho qualche dubbio sulla punizione del pareggio, visto che ero più vicino. Antonucci, Laribi, Beretta hanno fatto tutti e tre una grande partita, sacrificandosi molto per la squadra. Hanno interpretato bene la situazione di emergenza. In generale c'era la voglia di riprenderci dopo la gara contro il Monza. La squadra ha dimostrato orgoglio, ma sono caratteristiche nel DNA del Cittadella. Quando non riusciamo a metterle in campo per novanta minuti, andiamo in difficoltà e rischiamo di perdere partita. Stiamo facendo una grande stagione e probabilmente potremo avere qualche punto in più."