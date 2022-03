Serie B, Cittadella un punto eroico, Brunetta sbaglia il rigore del sorpasso al 94'

Il Cittadella ringrazia la dea bendata nel finale e porta a casa un punto contro il Parma di mister Iachini nell'anticipo della 29°giornata di campionato. 1 a 1 il risultato finale, con i granata che per settanta minuti controllano il match e poi rischiano nel finale di dilapidare quanto di buono fatto in precedenza. Branca e compagni si dimostrano una squadra di uomini veri e nonostante la grande emergenza, con ben 8 assenti causa influenza notturna, giocano una gara pratica e attenta. Certo, l'errore dal dischetto di Brunetta al 94' pesa, ma il Cittadella esce dal Tardini con un punto meritatissimo e senza aver rubato nulla.

LA CRONACA

Le ventiquattro ore a ridosso dell'incontro di Parma riservano spiacevoli sorprese agli uomini di Gorini. Tavernelli e Baldini restano a Cittadella per influenza, mentre in mattinata danno forfait Maniero, Mattioli, Perticone, Pavan, Mastrantonio e Lores Varela. Tenendo conto delle assenze consolidate di Okwonkwo, Tounkara e Danzi, oltre alla squalifica di Frare, praticamente più di metà squadra. Gorini non si perde d'animo e conferma il solito 4-3-1-2 con gli uomini a disposizione e si porta in panchina ben 5 Primavera. I primi dieci minuti sono un film dell'orrore. I granata sono contratti, nervosi, con ancora gli echi in testa della gara contro il Monza. Il Parma non ne approfitta con Simy al 10' che si divora un'occasione clamorosa da solo davanti a Kastrati, dopo il tocco smarcante sulla trequarti di Vazquez. Il suo piatto destro si perde a lato di Kastrati. Lo spavento mette in moto il Citta che inizia a guadagnare campo e a proporsi in avanti con buona continuità, soprattutto a destra con Vita e Antonucci, che da seconda punta svaria ovunque su tutto il fronte offensivo. E proprio cercando di raccogliere un assist di Branca sul centro destra dell'area di rigore, Antonucci viene steso da un ingenuo Man. Inizialmente per Marchetti è tutto regolare, ma successivamente richiamato da Serra al VAR, concede il penalty. Dal dischetto Beretta è chirurgico e porta in vantaggio i granata al 26'. Tolta la scimmia di dosso, gli uomini di Gorini sciorinano un calcio granitico e pragmatico, con tanta corsa, furore agonista ed anche maggiore qualità nel fraseggio, con Laribi sulla trequarti a fraseggiare spesso e volentieri con Beretta e Antonucci. Su quest'ultimo al 30' ci sarebbe un altro rigore lampante, dopo una pedata ricevuta sul centro sinistra dell'area di rigore da Cobbaut, ma il fischietto di Ostia non se la sente di concedere il secondo penalty di serata. Visentin al 38' compie una chiusura pregevole su Rispoli e due minuti dopo è ancora il Citta sull'asse Cassandro-Vita a mettere in mezzo un bel cross dalla destra su cui Danilo deve chiudere in corner. Nel finale di tempo ancora tanta vivacità in campo. Laribi (44') ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è alto sopra la traversa. Centoventi secondi dopo duetto Vazquez-Man, con il rumeno che colpisce al volo altissimo sopra lo specchio della porta. Visentin pochi secondi ci prova con un cabezazo, ma non inquadra la porta.

Nella ripresa fuori un disastroso Simy, dentro Brunetta, con il Parma a due trequartisti e Benedyczak unico riferimento in avanti. Il Cittadella continua a fare la partita e crea parecchi grattacapi a Danilo e compagni. Come al 49' con Antonucci che batte rapido una punizione sulla trequarti per Beretta, ma quest'ultimo liscia. Un giro di lancette dopo è ancora Beretta a provarci dai 25 metri, ma la sua conclusione è flebile verso Turk. Dal Fabro al 60' colpisce il montante con uno stacco imperioso di testa, dopo una punizione telecomandata di Laribi sul secondo palo. Sul proseguo dell'azione Vazquez dai 30 metri la spara alle stelle. La gara si imbruttisce in questa fase, con tanti falli e molto agonismo. A farne le spese con il cartellino giallo sono Bernabé, Branca e Cassandro. Pandev entra a venti minuti dalla fine e al 72' smarca Correia sulla destra, che di prima trova Vazquez liberissimo al centro dell'area di rigore. Il suo piatto sinistro è completamente da dimenticare e facile presa per Kastrati. Visentin è molto ingenuo al 74', allargando il gomito e stendendo Benedyczak sull'out destro. Secondo giallo inevetabile e rosso per l'italo argentino. Gorini corre subito ai ripari, cambiando Antonucci e Laribi per Donarruma e Ciriello, e ridisegnando la squadra con un compatto 4-4-1. Il Parma prova sfondare centralmente con qualità dei suoi interpreti, ma è impreciso Brunetta, con un rasoterra centrale, facile preda di Kastrati. Il gol per il Parma è nell'aria e all'81' arriva su palla da fermo. Brunetta dalla destra scodella per Juric, abile di testa a prendere il tempo al neo entrato Ciriello e insaccare alle spalle di Kastrati. Il Parma con gli spazi è devastante, come all'88' quando Benedyczak prende in velocità Del Fabro sulla sinistra e mette un pallone forte e teso in mezzo, dove Kastrati ci mette una pezza e poi Donnarumma salva sulla bordata di Correia. Danilo di testa all'89' per poco non sorprende Kastrati, ma il pallone è di poco alto. Quando tutto sembra andare verso il pareggio, ancora una super ingenuità dei granata. Beretta in mischia alza il braccio verso la palla e Marchetti non può fare altro che fischiare rigore. Brunetta dal dischetto colpisce la traversa con un tiro tanto potente, quanto impreciso.

Ecco il tabellino della gara del Tardini:

Parma (3-4-1-2): Turk; Delprato (84' Sits), Danilo, Cobbaut; Rispoli (58' Correia), Juric, Bernabé (71' Pandev), Man; Vazquez; Simy (46' Brunetta), Benedyczak. A disposizione: Rossi, Balogh, Brunetta, Zagaritis, Camara, Coulibaly, Pandev, Bonny, Circati, Oosterwolde, Correia, Sits. All. B.Iachini

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Visentin, Benedetti; Vita, Branca, Mazzocco (66' Icardi); Laribi (78' Ciriello); Antonucci (78' Donnarumma), Beretta. A disposizione: Manfrin, Saggionetto, Donnarumma, Icardi, Ciriello, Smajlaj, Thioune, Giacomazzo. All.: E.Gorini

Arbitro: Marchetti (Raspolini-Fiore)

Reti: 26' rig. Beretta

Espulsioni: 74' Visentin per doppia ammonizione

Ammoniti: Visentin, Vita, Vazquez, Bernabé, Branca, Cassandro, Benedetti, Beretta, Brunetta

Recupero: 2', 6'

Spettatori: 4733