Serie B, Cittadella-Monza: le decisioni del giudice sportivo

Sono nove gli squalificati dopo il ventisettesimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini dovrà rinunciare a Santiago Visentin per motivi disciplinari, mentre sono in diffida Frare, Kastrati e la new entry Perticone. Assenza pesante per gli uomini di Stroppa, rivali in campionato dei granata: il centrocampista José Machin.

Tre giornate di squalifica per Davis Mensah del Pordenone. Gli altri out per il prossimo turno: Adorni (Brescia), Ferrarini (Perugia), Parigini (Como), Camporese (Cosenza), Charpentier (Frosinone), Hermannsson (Pisa).