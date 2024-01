Serie B, Cittadella-Palermo: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la super vittoria al rientro dalla sosta contro il Palermo, nella gara del Tombolato valida per la 20° giornata:

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Salvi 6, Pavan 6,5, Negro 6,5 (dal 29’ s.t. Frare 6), Carissoni 6,5; Vita 7, Branca 6,5, Carriero 6,5 (dal 28’ s.t. Kornvig 6); Cassano 6,5 (dal 37’ s.t. Tessiore s.v.); Pittarello 7,5 (dal 37’ s.t. Magrassi s.v.), Pandolfi 7 (dal 20’ s.t. Maistrello 6)

PANCHINA Maniero, Angeli, Giraudo, Rizza, Mastrantonio, Danzi, Baldini

ALLENATORE Gorini 7

Kastrati 7: In una giornata in cui tutti sono sopra la sufficienza, il muro di Krüne salva situazioni inventadosi la sua leggerezza. Nel primo tempo eccolo vestito da Batman, sventando senza paura su Di Francesco, mentre nella ripresa al 47' prende le sembianze di Neuer e ipnotizza Brunori lanciato a rete. Per lui torna utile Gaber: "Com'è misteriosa la leggerezza/Hop, hop, hop/È una strana cosa, è una carezza"

Salvi 6: Nei primi 20' balla tra gli affondi di Segre e i tagli in profondità del guizzante Di Francesco, ma dopo il vantaggio di Pandolfi sale di tono e inizia a livrarsi sul binario destro con grazia ed equilibrio. Più accorto di altre occasioni, al Tombolato sta vivendo una seconda giovinezza calcistica che si vuole gustare fino in fondo.

Pavan 6,5: Il 26 granata è in un momento di forma psicofisica tale che potrebbe piegare i cucchiaini con il solo sguardo, figurarsi disinnescare i pochi attacchi confusi, seppure pericolosi, del Palermo. Qualche sbavatura nella gestione della linea, soprattutto a causa dei movimenti di Segre, ma tutto ampiamente compensato dalla direzione del traffico da oscar nel ruolo di play arretrato.

Negro 6,5: Continua il suo cammino immacolato senza insufficienze da quando staziona nel cuore della difesa granata. Di testa, ci ripetiamo pazienza, le prende tutte, mentre in avanti va vicino alla rete. Rispetto a Pavan è maggiormente puntuale nelle letture, senza per questo patire gli inserimenti dello spento Henderson. (Dal 29’ s.t. Frare 6: Il pompiere Domenico paura non ne ha).

Carissoni 6,5: Come cambia la vita in pochi mesi. Corini, spaventato dall'irruenza dell'ex Latina, lo fa marcare a uomo da Roberto Insigne. Il Carissa si scompone il giusto, vince la solita cariolata di contrasti e nelle ripresa si piazza costantemente nella metà campo offensiva del Palermo. Giocatore serio, puntuale, tra i migliori interpreti di questa B nel suo ruolo.

Vita 7: Record! Quinto gol stagionale con il Cittadella, conteggiando anche la Coppa Italia, rompe la maledizione del 3 salendo finalmente a quota 4 anche in campionato. Gli inglesi lo chiamerebbero "Shadow Striker", attaccante fantasma, ma uno del genere farebbe comodo in più di qualche squadra di Serie A. I misteri del calcio italiano....

Branca 6,5: Potrebbe scrivere saggi e pamphlet sull'arte del contrasto e del rubare palla, tanta è la qualità con cui stoppa sul nascere ogni iniziativa. È ovunque e probabilmente gioca la migliore gara della sua stagione, ma il giallo che prende ad una manciata di secondi dalla fine del match, in diffida, è roba da matita rossa che gli farà saltare la complessa - storicamente - trasferta di Terni.

Carriero 6,5: Se la libertà non è uno spazio libero, bensì partecipazione, Carriero decide di dare il suo apporto al pomeriggio di festa stracciando la briosità di Henderson con corsa e ritmo. Nel primo tempo galleggia spesso in attacco, tanto da costringere Pigliacelli ad un super intervento. Bulldozer tirato a lucido per questo girone di ritorno. (Dal 28’ s.t. Kornvig 6: Mette muscoli in mezzo e sfiora la rete del tris nel finale. Sta crescendo vistosamente e può essere, con Baldini, la matta dei prossimi mesi a disposizione di Gorini )

Cassano 6,5: È un vero Gen Z, nel senso che ama stare sempre connesso con i compagni per creare minacce agli avversari. I suoi cambi di gioco sono un delicatassen per chi ama il calcio, riconciliando appassionati e non alla disciplina. Qualche volta si specchia nei suoi infiniti mezzi, ma il futuro è solo suo. Gemma. (Dal 37’ s.t. Tessiore s.v.: Entra e ricama sino al fischio finale)

Pittarello 7,5 - IL MIGLIORE IN CAMPO: Si trasforma in un razzo missile, con circuiti di mille valvole, tra i rosanero sprinta e va. Mangia Ceccaroni di cibernetica, Nedelcearu di matematica, a dispensar due assist va. Ma chi è? Ma chi è? Pitta Robot, Pitta robot, Pitta Robot, Pitta Robot. (Dal 37’ s.t. Magrassi s.v.: Neo papà per la seconda volta, si fa apprezzare per impegno e facilità di corsa)

Pandolfi 7: 3 gol in tre partite contro il Palermo tra Turris e Cittadella. Una sentenza. A teatro, un tempo, quelli come lui li chiamavano "mattatori". In fase di non possesso è onnipresente su ogni linea di passaggio e quando i compagni lanciano, in qualche modo, trova sempre il pallone. Il Metodo Gorini sta tirando fuori risorse impensabili al centrvanti napoletano. Bene, bravo, bis. (Dal 20’ s.t. Maistrello 6: Pilone avanzato nella ripresa. Con il suo movimento nel secondo gol, si porta via due difensori palermitani).

ALLENATORE Gorini 7: Quinta vittoria di fila in casa, nono risultato utile consecutivo, media di 2,6 punti a partita nelle ultime nove gare e il primato momentaneo di migliore squadra casalinga della B. Il Goro sta mettendo la firma su un capolavoro figlio di pazienza, pragmatismo e tanto lavoro.

Questi i voti del Palermo di Corini:

PALERMO (4-3-3)

Pigliacelli 6; Graves 5,5, Nedelcearu 5, Ceccaroni 5, Lund 5,5 (dal 32’ s.t. Aurelio s.v.); Henderson 5,5 (dall’11 s.t. Gomes 6,5), Stulac 4,5, Segre 6,5; Insigne 5 (dall’11’ s.t. Di Mariano 5,5), Brunori 6 (dal 32’ s.t. Soleri s.v), Di Francesco 5,5 (dal 32’ s.t. Mancuso s.v.)

PANCHINA Nespola, Karunic, Lucioni, Mateju, Buttaro, Vasic, Valente

ALLENATORE Lanna (Squalificato Corini) 5