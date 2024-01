Serie B, verso Cittadella-Palermo: settore ospiti sold out, Tombolato verso il record di presenze stagionali

Si prospetta un invasione siciliana al Tombolato per il big match tra Cittadella e Palermo, al rientro dalla sosta tra pochi giorni, sabato 13 gennaio. La curva ospiti, capienza 1144 persone, è andata esaurita in pochissime ore, tanto che la società granata ha messo a disposizione dei tifosi palermitani un'altra manciata di biglietti nel tribunetta nord-ovest scoperta, andati polverizzati anche quelli in un battibaleno. Alle 19.00 di mercoledì 10 gennaio sono stati venduti quasi 3000 biglietti venduti (2913 per la precisione), che fanno il paio con 1802 abbonati di fede granata. Sarà un battesimo di fuoco per mister Gorini e i suoi, che ritrovano Baldini a disposizione, ma devono capire le condizioni di Amatucci e Mastrantonio, alle prese con qualche problemino fisico.

Designato l'arbitro della sfida di sabato alle 14:00 contro gli uomini di Corini: sarà Luca Massimi della sezione di Termoli. Il resto della squadra arbitrale sarà composto dagli assistenti Severino di Campobasso e Luciani di Milano, mentre il Quarto Ufficiale sarà Calzavara di Varese. Al V.A.R. ecco Maggioni di Lecco e l'A.V.A.R. Muto di Torre Annunziata.