Cittadella: giovedì 4 gennaio il ritorno al lavoro con il Palermo nel mirino. Magrassi papà per la seconda volta!

É praticamente finito il tempo delle vacanze in casa Cittadella. Dopo 8 giorni di libertà, per gli uomini di Gorini è tempo di tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato di sabato 13 gennaio al Tombolato contro il Palermo. Ranghi serrati a partire da giovedì 4 gennaio alle ore 11.00, con una sessione giornaliera sino a venerdì 11 gennaio. Tutti a disposizione per coach Gorini, con Baldini ed Amatucci pronti al rientro dopo i malanni fisici pre natalizi.

Nel frattempo fiocco azzurro in casa Magrassi, con il puntero granata diventato papà per la seconda volta del piccolo Leonardo. Alla compagna Veronica, Gianluca e a tutta la famiglia le congratulazioni da parte della redazione di PadovaOggi.