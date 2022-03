Serie B, Monza: i convocati di mister Stroppa, tornano a disposizione Ramirez e Brescianini

Come riportato dal sito ufficiale del Monza, rivale domani del Cittadella per la 28°giornata del campionato di Serie B BKT, sono 25 gli uomini scelti dallo staff tecnico biancorosso per la gara di sabato 5 marzo delle ore 14:00 allo Stadio Tombolato di Cittadella. Squalificato Machin, indisponibili per problemi fisici i difensori Paletta e Marrone, oltre a D’Alessandro e Favilli.

Ecco i brianzoli convocati per l’incontro:

Portieri: Di Gregorio, Lamanna, Rubbi, Sommariva

Difensori: Antov, Bettella, Caldirola, Donati, Pirola, Sampirisi, Molina, Pedro Pereira, Carlos Augusto

Centrocampisti: Barberis, Brescianini, Ciurria, Colpani, Mazzitelli, Siatounis, Valoti

Attaccanti: Gytkjær, Mancuso, Mota Carvalho, Ramírez, Vignato