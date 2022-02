Serie B, Crotone-Cittadella: pareggite per i granata, zona playoff a -3

Il Citta non sa più vincere, ma almeno non perde e centra l'undicesimo risultato utile consecutivo. All'Ezio Scida di Crotone, contra la squadra di Modesto, è il quarto pareggio di fila, questa volta senza reti. Prestazione opaca in avanti per i granata, oggi in maglia gialla, mentre bene la fase difensiva, ben guidata da Perticone e Frare. E il prossimo impegno contro la Cremonese ha il sapore dello scontro diretto per rientrare in zona playoff.

LA CRONACA

Aggressività allo Scida, con i padroni di casa avanti subito con Marras che scalda i guanti a Maniero, poi fallo su Mattioli e Citta che si salva. Il Crotone nei primi 20′ è più pimpante e costringe il Cittadella a rintanarsi dietro e ad affacciarsi in avanti solo al 29' con il solito Okwonkwo, che si guadagna un buon corner. A metà frazione è un buon momento per il Citta con Danzi insidioso, mentre al 35' Maniero gestisce una situazione complicata su Kargbo e al 40' sempre Maniero si esalta su Nedelcearu. Due minuti dopo Mogos si divora il vantaggio. Nella ripresa subito dentro Laribi e Baldini per Danzi e Beretta. Proprio l'ex Reggina sente aria di derby e con un destro centrale prova a suonare la riscossa. Tutta fatica inutile, perché il Crotone continua a macinare gioco. Awua, con Maniero battuto, va vicino alla prima rete, mentre Cangiano al 73' costringe ancora agli straordinari Maniero. Ci prova Perticone al 75', ma non trova lo specchio. L'ingresso di Lores Varela apporta brio alla manovra offensiva del Citta, ma il suo sinistro dal limite è alto. Baldini all'80' cerca la soluzione su piazzato, ma Saro salva in angolo. Negli ultimi minuti è un buon Cittadella, ma Perticone e Benedetti sono imprecisi e non trovano la deviazione vincente.

Il tabellino della gara dello Scida:

CROTONE: Saro; Nedelcearu, Golemic, Cuomo; Mogos (60' Calapai), Estevez (85' Kone), Awua, Sala (85' Nicoletti); Kargbo; Maric (73' Mulattieri), Marras (60' Cangiano). A DISPOSIZIONE: Festa, Serpe, Vulic, Schnegg, Borello, Paz, Schirò. Allenatore: Francesco Modesto

CITTADELLA: Maniero; Mattioli, Perticone,Frare, Benedetti; Vita, Danzi (46' Laribi), Branca; Antonucci (74' Tounkara); Beretta (46' Baldini), Okwonkwo (75' Lores Varela). A DISPOSIZIONE: Manfrin, Del Fabro, Visentin, Mazzocco, Donnarumma, Tavernelli, Mastrantonio, Cassandro.

Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Molfetta) Assistenti: Marchi (Bologna) e Nuzzi (Valdarno) IV Uomo: Di Cicco (Lanciano) VAR: Sacchi (Macerata) AVAR: Dei Giudici (Latina)

Recupero: 0′ e 4’