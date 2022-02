Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara contro il Crotone

Ventitre i convocati da mister Gorini per la sfida allo Scida delle 14.00 domani contro il Crotone di mister Modesto valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B BKT. Out per problemi fisici Pavan e Icardi, prima chiamata per Laribi, Del Fabro e Visentin, squalificato Kastrati. Mister Gorini ha scelto i seguenti uomini contro i calabresi:

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Maniero, Manfrin

Difensori: Mattioli, Dal Fabro, Visentin, Donnarumma, Frare, Perticone, Cassandro, Benedetti, Smajlaj

Centrocampisti: Branca, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Laribi

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Beretta, Tounkara, Tavernelli, Okwonkwo, Lores Varela

Probabile formazione domani allo Scida con il 4-3-1-2: Maniero; Mattioli, Perticone, Frare, Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini