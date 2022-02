Serie B, Crotone-Cittadella: allenamento pomeridiano per i calabresi, Tornaghi in gruppo

Tra campo ed echi di calciomercato. Così il Crotone di mister Modesto sta preparando la gara casalinga con il Cittadella di sabato 5 febbraio alle 14.00 all'Ezio Scida, valevole per la ventunesima giornata di campionato Serie BKT. Al mattino le parole direttore sportivo rossoblù Giuseppe Ursino, che ha analizzato la sessione invernale del calciomercato concluso da pochi giorni: “Abbiamo fatto una rivoluzione costruendo una squadra in base alle esigenze dell’allenatore. Secondo me i giocatori hanno delle caratteristiche adeguate al nostro sistema di gioco e quindi è stato fatto un ottimo lavoro. E’ una squadra che ci deve portare alla salvezza. Contiamo molto sulla bravura del mister e penso che centreremo il nostro obiettivo. Se giochiamo con l’intensità e la cattiveria messe in campo nelle ultime 3 partite ce la giocheremo con tutti.

Nel pomeriggio poi, allenamento per i rossoblu, con grande attenzione al lavoro tattico e ai calci piazzati. Tra le note di giornata, Tornaghi, neo acquisto calabrese, ha svolto l'intera seduta con i compagni di squadra. Domani giornata di vigilia e al termine della rifinitura mattutina, mister Modesto incontrerà i giornalisti per presentare il match contro i veneti.